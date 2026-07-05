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賴品妤一系列甜美精緻自拍掀起熱議

網友讚自拍技巧高超 賴品妤笑回是學偶像的

前民進黨立委賴品妤卸任立委身份後，近期以「台灣電視劇製作產業聯合總會首席顧問暨泰國執行長」新身分亮相，積極推動台泰影視合作，被粉絲形容是「追星女之光」。而她近日分享最新自拍，整體造型新潮且氣質甜美，引發網友熱烈討論。賴品妤卸任立委後，除了赴英國留學深造，也持續投入影視娛樂產業交流。熱愛泰國BL劇的她，過去經常利用閒暇時光飛往泰國追星。除了影視交流工作，賴品妤近日也出席「2026烏貓oo-niau戰隊：年輕女性政治影響培力營3.0」，並在社群平台分享多張當天穿搭自拍照。只見賴品妤在自拍中頂著精緻妝容，戴上新潮的無框眼鏡，身穿條紋深灰色西裝外套，搭配條紋淺灰色領帶與內搭，整體造型兼具俐落與甜美氣質，一系列甜美精緻自拍吸引粉絲大讚，紛紛表示：「太漂亮了吧」、「做成小卡我會買」、「有這種老師我一定每天乖乖唸書」，再度掀起話題。也有網友稱讚賴品妤自拍技術若放進偶像圈也有「PR95」，甚至希望自己喜歡的偶像能向她學習。賴品妤則親回表示，自己其實不太會自拍，過去照片也很少是自拍，但最近迷戀韓國男團n.SSign的台灣成員方毅家，因為對方很愛自拍，她才開始學著嘗試。賴品妤上月底也出席「Thai Wave 2026：Series & Music Experience in Taiwan」活動，見證台泰影視合作備忘錄（MOU）簽署。她當時表示，希望憑藉過去協助產業的經驗，轉化為台泰娛樂產業交流合作的助力，促進台灣創意人才與優秀作品走向更大的亞洲市場，也讓台泰雙方在人才、資金與創意資源上有更實質的流動，開創更多國際發展契機。