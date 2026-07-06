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▲本屆世界盃不只門票昂貴，部分主辦城市比賽日交通費也大幅上漲，像曼哈頓往返決賽場地大都會人壽體育場的火車票，從12.90美元暴漲至98美元，讓球迷怒轟現場看球根本被當盤子。（圖／美聯社／達志影像）

2026世足決賽門票與賽事交通費漲幅對比表

決賽門票類別 申辦計畫書承諾價格 實際銷售價格 (4月全面開賣) 最低票價 (基層保留票) 21美元 60美元 (透過足協極少量分配) 第3級別 (Category 3) 695美元 約 4,000美元 第1級別 (Category 1) 1,550美元 10,990美元 (飆漲約7倍)

交通費：各城市比賽日大眾運輸漲價一覽

城市與路線 平日時段票價 世足比賽日票價 漲幅與備註 南佛州 (邁阿密 - Aventura) 約24美元 最高151美元 Brightline列車賽事日特別定價 紐澤西 (曼哈頓 - 決賽球場) 12.90美元 98美元 紐澤西交通局來回票 波士頓 (市區 - 吉列體育場) 8.75美元 80美元 來回火車票 (平時NFL賽事日為20美元) 費城 2.90美元 免費 (0美元) 結合企業贊助提供賽後免費搭乘

2026年美加墨世界盃賽程已過半，這場自1994年以來首度重返美國主辦的足壇最高殿堂，卻在場外引發了巨大的炎上爭議。根據商業媒體《Business Insider》的最新數據分析，本屆賽事的門票價格與周邊交通費用已經完全失控。部分決賽票價甚至比主辦國最初承諾的定價飆升了高達7倍，讓這場理應屬於全世界的體育狂歡，逐漸變質為讓基層球迷高攀不起的「富人遊戲」，也讓許多足球迷怒轟：「現場看球根本被當盤子。」最讓球迷無法接受的，是主辦國（美國、加拿大、墨西哥）在當初提交給國際足總（FIFA）的「申辦計畫書」中所承諾的票價，與實際開賣的價格出現了巨大的落差。在最初的計畫中，最便宜的門票僅需21美元，而決賽最昂貴的第1級別（Category 1）門票則定價為1,550美元。然而，在今年4月面向一般大眾的「最後一分鐘銷售階段」中，這張決賽第1級別門票的價格竟飆升至驚人的10,990美元。即使扣除通貨膨脹因素，過去七屆世界盃的同等級門票，大約也只落在988至1,783美元之間。雖然FIFA透過各國足協分配了每場約1,000張（佔球場容量約2%）的60美元特價票給最死忠的球迷，但這依然是當初承諾最低票價（21美元）的近3倍之多。從小組賽到淘汰賽，隨著賽事推進，票價的漲幅更是令人咋舌，本屆小組賽第1級別的起步價為450美元，比起2022年卡達世界盃足足暴漲了84%。本屆擴軍至48隊的賽制，雖然讓維德角、海地等低排名國家得以圓夢，但也殘酷地凸顯了全球的經濟差距。以海地為例，想看一場國家隊比賽的最便宜門票高達2,300美元，這幾乎佔據了該國人均GDP的90%。即便是拿過五次冠軍的傳統足球強國巴西，最便宜的770美元門票，也大約等同於巴西人民一整個月的平均收入。反觀高所得的瑞士，380美元的最低票價僅略高於該國人民一天的平均薪資。這張世足門票，無意間成為了檢視各國經濟實力的殘酷濾鏡。除了天價門票，各主辦城市的「交通費刺客」更讓球迷苦不堪言。隨著大批遊客湧入，部分城市的交通運輸系統在比賽日祭出了極其誇張的漲價策略。在南佛羅里達州，Brightline列車在邁阿密與球場周邊的來回票價，從平時的24美元暴漲至最高151美元。而將舉辦本屆世界盃決賽的紐澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium），其往返曼哈頓的火車票價也從12.90美元狂飆至98美元。唯一值得稱讚的例外是費城，當地主辦委員會透過企業贊助，提供了賽後的免費地鐵搭乘服務。面對外界的猛烈批評，身為非營利組織的FIFA僅在聲明中冷淡回應，強調目前的浮動定價機制「符合全球體育與娛樂產業的趨勢」，並重申其收益將重新投入全球足球發展。但對於那些從小看球、卻因為昂貴票價被擋在球場外的死忠球迷來說，這樣的官方說詞顯然無法平息他們的怒火。