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炎炎夏日，用電量持續攀升，如何聰明省荷包成為全民熱議話題。近期有民眾於社群平台分享，透過台電APP參加節電活動。省下逾800多元電費。台電也證實，節電還能雙重省，只要住宅用戶電號參加台灣電力APP節電活動，達成節電任務，除了省荷包外，也能獲得金點，每100金點可直接折抵1元電費。為鼓勵民眾落實節能減碳，台電每年都會推出節電獎勵活動，民眾可於台電APP「電力即點專區」，透過實名認證或輸入帳單資訊綁定電號，即可參與各項節電活動。台電APP目前「電力即點專區」推出3項節電活動，其中活動「住家節電預測」，用戶於抄表日前15日預測用電量，越接近實際用電獲得金點越多，最高可獲得5000點。另外，也有針對智慧電表用戶的「節電日挑戰」，用戶需於活動前點選參加，並在指定日晚間6時至8時比前一日同時段總用電量節電達0.5度以上，每省0.5度即可獲得1000點，還有在活動「節電集金點」當中，當期用電量較去年同期節電即可獲得獎勵，但「節電集金點」活動與「節電獎勵措施」每個電號僅能擇一參加，每100金點可折抵電費1元。