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27歲中國網紅陳土豆以平頭中性造型、極度浮誇的搞笑風格於年初在短影音平台迅速走紅，光抖音就坐擁超過155萬名粉絲，魔性洗腦單曲〈Ms. Potato〉在兩岸三地累積千萬觀看流量，她近日來台舉辦首場見面會，首度對外公開自己的本名為「陳小真」，粉絲大驚：「也太淑女太秀氣，聽了好不習慣！」陳土豆3日在台北舉辦專場粉絲見面會，活動中主持人提問「妳的真名是什麼」，陳土豆一聽大叫一聲「哎」，得知現場沒有人知道，她欣喜地說：「沒有人喔！我以為都知道耶！喔～還好還好！欸可是要講了X！」眼看全場都在等答案，陳土豆心不甘情不願地翻了一個白眼說：「呃...陳小真！」此話一出，全場爆出尖叫聲，陳土豆作勢非常不爽，從椅子上跳起來質問：「叫什麼！很好笑嗎？」大批粉絲得知陳土豆的本名，紛紛大虧：「哈哈哈哈哈根本台灣人」、「不能說不好聽，但毫無氣勢」、「我真的要救命！名字好可愛啊」、「...簡單到以為是假的」、「新的知識增加了」、「阿真呀！」來自中國廣東的陳土豆不走傳統網美路線，而是以搞怪、自然不做作的風格吸引一票年輕人，她不僅擅長模仿和搞笑配音，還在今年3月推出個人單曲〈Ms.Potato〉，該曲配合其招牌的睜眼、嘟嘴與吐舌等誇張表情，在IG、Threads與抖音等各大社群平台掀起巨大的Cover熱潮，連安心亞及中信兄弟啦啦隊都爭相模仿。因為陳土豆說話口音和幽默十分接地氣，許多台灣網友一開始誤以為她是台灣人，甚至還有網友開玩笑稱讚她親民的形象「可以獲頒兩岸和平獎」。