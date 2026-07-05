台灣最強實況主Ray（許宸睿）過去被稱作「台灣最強高中生」，與美國超人氣實況主Kai相識成為佳話，近年他也積極在美國發展。不過，近期Ray帶著美國好友麻吉們飛回台灣進行戶外直播、深度旅遊，沿路被台灣粉絲熱情所感動，直播也再度成為台灣最強國民外交的寫照，也讓他今（5）日在社群Threads上發聲：「謝謝整個台灣！很開心能在台灣這片土地長大」。
帶美國好友深度體驗台灣！RayRay官方中文頻道同步啟動
Ray 於今年6月底飛回台灣，7月1日在台灣實況房進行久違的台灣直播後，7月2日就帶著在美國結識的實況圈麻吉 Madi 與 Kelo 展開台灣旅遊實況。為了讓美國好友們深刻感受台灣獨有的文化魅力，Ray 一連3天開啟高強度的戶外實況，帶領他們體驗逛在地夜市、熱血水上活動、挑戰格鬥技、打野場籃球、參加演唱會演出等等豐富的特殊行程。
與此同時，他的「Ray 官方中文頻道」也正式開始經營，正式宣告開啟經營華語觀眾市場的新篇章。
Ray超高人氣！麥當勞點餐QR Code露出秒爆單
Ray的台灣之旅也充滿驚喜，昨（4）日發生了一段令人驚嘆又哭笑不得的插曲。Ray 帶著兩位美國好友前往台灣速食店麥當勞用餐，一進門便被大批熱情粉絲認出圍觀。向來親民的 Ray 大方與現場粉絲互動，並請一樓的熱心粉絲下樓幫忙代點 4 杯芒果可樂。不料，在實況直播過程中，鏡頭無意間拍到了桌上的行動點餐 QR Code。
這個畫面立刻被線上數萬名觀看實況的觀眾看到，部分網友發起「遠端請客」，透過螢幕跨空下單付款。不久後，店員用托盤分批端上了將近 20 杯的各類飲料，讓兩位美國友人當場傻眼爆笑，對台灣線上粉絲的動員力與熱情感到讚嘆。
雖然一口氣湧入海量飲料讓 Ray 一度苦笑，但他隨即展現超強的社交魅力，大方詢問現場所有樓層的民眾與圍觀粉絲要不要喝免費飲料，順利將這場「飲料危機」化解。
Ray台灣行直播完美結束！Threads 告白粉絲：很開心能在這片土地長大
Ray 的台灣直播之旅在昨晚畫下完美句點。在直播最後的倒數階段，兩名美國好友都在鏡頭前對台灣表達了真情告白，直呼深深愛上這座島嶼。隨後，Ray 也在今（5）日稍早透過 Threads 發表長文，深刻表達對家鄉台灣的愛與感謝。
Ray 在文中表示：「謝謝這次整個台灣的支持跟熱情，第一次在台灣這樣帶朋友來玩，他們很開心也喜歡，這次我們真的感受到大家的熱情，也真的很開心能在台灣這片土地長大，希望大家能多多珍惜這片土地跟人」。
Ray也特別點名一路上大力協助行程安排的實況主友人 joey 以及經紀人，感謝他們掏心掏肺地帶完全程，讓這趟驚奇的台灣交流之旅有了最完美的句點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Ray 於今年6月底飛回台灣，7月1日在台灣實況房進行久違的台灣直播後，7月2日就帶著在美國結識的實況圈麻吉 Madi 與 Kelo 展開台灣旅遊實況。為了讓美國好友們深刻感受台灣獨有的文化魅力，Ray 一連3天開啟高強度的戶外實況，帶領他們體驗逛在地夜市、熱血水上活動、挑戰格鬥技、打野場籃球、參加演唱會演出等等豐富的特殊行程。
與此同時，他的「Ray 官方中文頻道」也正式開始經營，正式宣告開啟經營華語觀眾市場的新篇章。
Ray的台灣之旅也充滿驚喜，昨（4）日發生了一段令人驚嘆又哭笑不得的插曲。Ray 帶著兩位美國好友前往台灣速食店麥當勞用餐，一進門便被大批熱情粉絲認出圍觀。向來親民的 Ray 大方與現場粉絲互動，並請一樓的熱心粉絲下樓幫忙代點 4 杯芒果可樂。不料，在實況直播過程中，鏡頭無意間拍到了桌上的行動點餐 QR Code。
雖然一口氣湧入海量飲料讓 Ray 一度苦笑，但他隨即展現超強的社交魅力，大方詢問現場所有樓層的民眾與圍觀粉絲要不要喝免費飲料，順利將這場「飲料危機」化解。
Ray 的台灣直播之旅在昨晚畫下完美句點。在直播最後的倒數階段，兩名美國好友都在鏡頭前對台灣表達了真情告白，直呼深深愛上這座島嶼。隨後，Ray 也在今（5）日稍早透過 Threads 發表長文，深刻表達對家鄉台灣的愛與感謝。
Ray 在文中表示：「謝謝這次整個台灣的支持跟熱情，第一次在台灣這樣帶朋友來玩，他們很開心也喜歡，這次我們真的感受到大家的熱情，也真的很開心能在台灣這片土地長大，希望大家能多多珍惜這片土地跟人」。