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財信傳媒董事長謝金河日前出席政大舉辦的尹衍樑先生追思會，其台北榮民總醫院院長陳威明在紀念影片中透露，尹衍樑生前慷慨捐贈價值高達15億元的「重粒子中心」給北榮，要求保留2%比率給沒能力付費的窮苦病人，讓謝金河有感而發。他在臉書發文指出，隨著全球醫療資源與技術日新月異，「台灣抗癌即將進入最關鍵的10年」，人類將在抗癌技術上取得重大突破，其中「高階醫材」可能扮演重要角色。謝金河表示，追思會當天看到影片，內心很感動，回到家，他很努力比較質子治療，重粒子及他剛剛去看過的硼中子捕獲（AB-BNCT）到底有什麼差別？仔細了解一下。這個禮拜他邀請禾榮科總經理沈孝廉和亞果生醫的謝達仁博士一起上電視。他對生技產業一向和其他產業都一視同仁，要求也比較嚴格，不過，醫療資源及技術一直在進步，上週他跟小學同學說，很多三高的問題，現在都有解，像膽固醇太高，有Crestor可以吃，現在打猛健樂也可以降血糖，降血壓也有很多藥可以吃。謝金河認為，接下來的10年，人類將在抗癌的技術取得重大突破，除了藥物，高階醫材可能扮演重要角色。一直以來，不論是重粒子還是質子治療，這些設備都是幾十億，而且都從國外進口，這次硼中子捕獲技術是把硼酸打入人體，然後用中子束打擊癌細胞，這是禾榮科最核心的技術。禾榮科的創辦人是黃民奇，董事長許金榮，他們都曾經罹癌，抗癌是他們的一生志業。黃民奇和許金榮最經典代表作是把漢微科併給ASML，換得千億身價，這次禾榮科的硼中子捕獲技術（AB-BNCT）是他們的代表作。禾榮科在興櫃股價一度漲到984元，後來以每股600元上櫃，股價反跌至300元。由於尚未見到營收，市場仍戒慎恐懼。不過，謝金河說，他這次到竹北生醫園區聽簡報，經營團隊信心十足，他們認為以台灣的醫療水準，台灣的BNCT可以賣到全世界。禾榮科捐一套設備給陽明交大，同時也和北榮合作。如果禾榮科的硼中子可以走向世界，這可能是台灣生技產業的一道強大曙光。