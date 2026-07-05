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▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》7月28日起登上Netflix，影迷可再次重返無限城見證最終決戰。（圖／木棉花）

📌故事正式邁入《鬼滅之刃》最終決戰

▲炭治郎被捲入鬼王無慘的大本營「無限城」，故事正式邁入《鬼滅之刃》最終決戰篇章。（圖／木棉花）

📌炭治郎、義勇聯手迎戰猗窩座

▲炭治郎與富岡義勇聯手迎戰上弦之參猗窩座，成為《無限城篇》第一章最受矚目的經典對決之一。（圖／木棉花）

📌胡蝶忍迎來宿命之戰

📌善逸迎來角色成長關鍵

▲鬼殺隊眾柱與夥伴們在無限城展開生死激戰，每位角色都迎來攸關命運的關鍵時刻。（圖／木棉花）

📌無限城是最大視覺震撼

▲ufotable打造層層交錯的無限城場景，以電影級作畫呈現壯闊又充滿壓迫感的最終戰舞台。（圖／木棉花）

📌電影級作畫創動畫天花板

📌三部曲才剛開始 第二章值得期待

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將於7月28日晚間11點登上Netflix及木棉花合作的串流平台。這部全台狂賣8.5億元票房、吸引超過260萬人觀影的動畫電影，不少粉絲早已在戲院多刷，如今終於能在家重溫。究竟《無限城篇》在演什麼？又有哪些不能錯過的精彩看點？《NOWNEWS今日新聞》整理7大看點，帶大家在串流上架前快速複習。《無限城篇》是《鬼滅之刃》動畫最終章，也是劇場版三部曲的第一部，故事承接《柱訓練篇》，鬼殺隊與鬼王鬼舞辻無慘展開全面決戰，所有人被拉入鬼的大本營「無限城」，一場攸關人類存亡的最終之戰正式揭開序幕。第一章最受矚目的焦點，莫過於炭治郎與水柱富岡義勇攜手迎戰上弦之參猗窩座，這位曾在《無限列車篇》擊敗炎柱煉獄杏壽郎的強敵再次現身，宿命般的重逢也讓這場戰鬥成為全片最大亮點之一。除了猗窩座之外，蟲柱胡蝶忍也將面對上弦之貳童磨，這場對決牽動角色多年來的心願與執念，不僅是第一章的重要劇情，更被不少漫畫粉絲視為《鬼滅之刃》最令人難忘的橋段之一。平時膽小怕事的善逸，在《無限城篇》中迎來屬於自己的重要時刻，第一章除了展現雷之呼吸的精彩演出，也讓觀眾看見他與過去截然不同的一面，是角色成長的重要轉折。無限城由無數建築交錯、上下翻轉的異空間構成，每一幕都充滿壓迫感與空間變化，動畫公司ufotable以電影級作畫打造出宛如迷宮般的戰場，被許多觀眾譽為近年最震撼的動畫場景之一。《鬼滅之刃》能紅遍全球，除了劇情熱血、角色鮮明，更重要的是ufotable一貫的高品質製作，無論是戰鬥特效、鏡頭運鏡、光影表現，還是音樂與音效，都讓不少影迷直呼是「動畫電影天花板」，也是本片締造8.5億元票房的重要原因。值得一提的是，《無限城篇》並非只有一部電影，而是《鬼滅之刃》動畫最終章三部曲。此次登上串流的是第一章《猗窩座再襲》，官方也已確認第二章、第三章將陸續推出，雖然上映日期尚未公布，但隨著第一章上架Netflix，也讓不少粉絲更加期待後續更加激烈的最終決戰。