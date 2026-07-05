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▲外傳富邦悍將戴培峰將代表中華隊參加名古屋亞運，悍將總教練後藤光尊表示，「我不知道。」（圖／記者朱永強攝,2026.4.6）

2026年名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）將在9月19日點燃戰火，中華隊目標睽違20年的亞軍金牌，預計由業餘與職棒、旅外球員組隊參賽。富邦悍將總教練後藤光尊今（5）日受訪時指出，還不清楚悍將代表球員是誰，暫時評估該位置的替補人選；此外，聽到樂天桃猿帶表示經典賽、12強國手陳晨威，後藤坦言有嚇一跳，「那不正是球季賽最關鍵的時期嗎？」後藤說，他是日本人，比較不明白「兵役列管」的規定，也能理解國家隊想在亞運贏球的想法，因此會尊重國家隊選才。名古屋亞運9月19日至10月4日登場，其中棒球賽事預計在9月21至27日舉行，是中華隊奪牌的重點項目，中職各隊預計有1至2名列管球員支援參賽。目前已經曝光的中職球員分別是龍隊劉基鴻、桃猿陳晨威、獅隊張翔以朱迦恩。外傳悍將的代表是捕手戴培峰，悍將總教練後藤光尊聽到後立刻回應，「是嗎？不知道耶。」並進一步表示，因為還不清楚是哪位選手去打亞運，暫時無法去評估該位置替補的戰力，「日前有繳交一份亞運名單給棒協，應該會從中去篩選。」不過聽到陳晨威、劉基鴻要去打亞運，加上還會有旅外選手助陣，後藤笑了笑，「陣容聽起來相當不錯，應該相當強吧。」其中陳晨威不僅是桃猿球星，更是12強、經典賽等級的國手，後藤也坦言，聽到有陳晨威時，有嚇一跳，「那時候9月了吧？那不正是球季賽最關鍵、最重要的時期嗎？」媒體也向後藤解釋陳晨威的「兵役列管」狀態，後藤說，「所以就是這一點，是我們日本人比較沒辦法理解、不明白的地方。」後藤進一步表示，他因為聽說有「只要被徵召就非去不可」這樣的規定，「那也是沒辦法的事。這個時候去亞運，戰力多少會受影響，畢竟大家被派去的都是球隊的主力。」後藤也強調，國家隊那邊想要在亞運上贏球，想要挑選好的陣容選手過去，那也是理所當然的事情，因此會尊重國家隊的選才。