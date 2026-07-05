療癒系手遊《Pikmin Bloom》熱潮席捲全台，處處可見皮克敏的身影，近期 Threads 新增皮克敏貼圖，不少網友發現留言區突然冒出一整排紅、黃、藍色的皮克敏在奔跑，社群平台上彷彿變成皮克敏大遊行。也讓不少第一次看到的網友好奇「這是哪來的？」事實上，Threads 早已推出貼圖功能，除了皮克敏之外，還收錄不少動漫、遊戲角色貼圖，只要透過搜尋就能使用。
皮克敏最近到處都是 貼圖洗版Threads
近期不少 Threads 用戶開始在留言區使用皮克敏貼圖，從紅皮克敏、黃皮克敏到藍皮克敏，一整排角色接力登場，有人排成隊伍，有人搭配不同表情、花朵貼圖互動，可愛模樣讓不少網友直呼「最近一直看到皮克敏」、「留言區超療癒」、「滑沒幾篇就會遇到」。
隨著越來越多用戶開始使用貼圖互動，皮克敏也成為近期 Threads 留言區最常見的角色之一。不少網友笑說，原本只是想試試看貼圖功能，最後卻開始收集、排列不同種類的皮克敏，甚至看到別人貼就忍不住一起跟風。
Threads還有哪些貼圖？動漫、遊戲角色通通有
其實 Threads 的貼圖庫不只有皮克敏，目前也收錄不少熱門動漫、遊戲角色，包括吉伊卡哇、寶可夢、鬼滅之刃、火影忍者、航海王、SPY×FAMILY、鏈鋸人等，都能透過搜尋找到對應貼圖。
除了動漫 IP 外，也有各式表情、動物、迷因等貼圖，讓用戶除了文字之外，也能透過圖片表達情緒，增加留言互動的趣味性。
Threads貼圖怎麼用？3步驟快速上手
如果還不知道如何使用 Threads 貼圖，只要將 App 更新至最新版本，即可依照以下步驟操作：
📌打開 Threads，進入任一篇貼文的留言區。
📌點擊輸入框旁的貼圖圖示。
📌在搜尋欄輸入關鍵字，例如「Pikmin」、「皮克敏」、「Chiikawa」、「Pokémon」等，即可找到相關貼圖，點選後便能直接送出。
若搜尋不到貼圖，可先確認 Threads 是否已更新至最新版，部分功能也可能依帳號分批開放。
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近期不少 Threads 用戶開始在留言區使用皮克敏貼圖，從紅皮克敏、黃皮克敏到藍皮克敏，一整排角色接力登場，有人排成隊伍，有人搭配不同表情、花朵貼圖互動，可愛模樣讓不少網友直呼「最近一直看到皮克敏」、「留言區超療癒」、「滑沒幾篇就會遇到」。
隨著越來越多用戶開始使用貼圖互動，皮克敏也成為近期 Threads 留言區最常見的角色之一。不少網友笑說，原本只是想試試看貼圖功能，最後卻開始收集、排列不同種類的皮克敏，甚至看到別人貼就忍不住一起跟風。
其實 Threads 的貼圖庫不只有皮克敏，目前也收錄不少熱門動漫、遊戲角色，包括吉伊卡哇、寶可夢、鬼滅之刃、火影忍者、航海王、SPY×FAMILY、鏈鋸人等，都能透過搜尋找到對應貼圖。
除了動漫 IP 外，也有各式表情、動物、迷因等貼圖，讓用戶除了文字之外，也能透過圖片表達情緒，增加留言互動的趣味性。
如果還不知道如何使用 Threads 貼圖，只要將 App 更新至最新版本，即可依照以下步驟操作：
📌打開 Threads，進入任一篇貼文的留言區。
📌點擊輸入框旁的貼圖圖示。
📌在搜尋欄輸入關鍵字，例如「Pikmin」、「皮克敏」、「Chiikawa」、「Pokémon」等，即可找到相關貼圖，點選後便能直接送出。
若搜尋不到貼圖，可先確認 Threads 是否已更新至最新版，部分功能也可能依帳號分批開放。