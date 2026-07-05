美國梅西百貨（Macy's）4日晚間在紐約東河畔施放的國慶煙火秀，原本美不勝收，卻意外導致知名地標布魯克林大橋上多處起火。現場畫面顯示，絢爛煙火照亮夜空的同時，橋上竟也冒出火花，橘紅色烈焰熊熊燃燒，畫面相當驚悚。
建國250週年紀念！梅西百貨連續50年施放國慶煙火
綜合《紐約郵報》、《紐約時報》、美聯社等外媒報導，當地時間4日晚間9時起，梅西百貨在東河（East River）下游及哈德遜河（Hudson River）下游沿岸，施放長達30分鐘的盛大煙火秀，慶祝美國建國250週年。這場煙火秀也具有特殊意義——這是梅西百貨自1976年以來，第50年施放國慶煙火，堪稱雙重紀念意義。
橋上至少4處起火！《紐時》記者實地目擊
不過，這場精心籌辦的煙火秀，卻意外釀成一場虛驚。《紐約時報》攝影記者描述，布魯克林大橋人行道上至少有4處起火。現場畫面顯示，當煙火從橋上向夜空綻放的同時，發射煙火的底座也陷入一片橘紅色火海，場面相當混亂。
目擊者嚇壞：一度以為是自然現象
來自法國的目擊者庫拉（Nearing Khoula）回憶，起初他以為橋上的火光只是煙火秀的一部分，屬於「自然現象」，但隨後他開始擔心火勢會進一步引發爆炸。他表示，當時橋上同時有4處起火，火勢甚至還導致其他煙火跟著被引燃爆炸。另一名來自埃及的目擊者沙班（Mohamed Shaban）也描述，火勢從小逐漸擴大，並釋放出大量黑煙，讓現場民眾一度相當緊張。
警方晚間9時32分獲報！消防車2輛滅火
警方表示，於晚間9時32分接獲橋上起火的報案電話，消防局隨即出動2輛消防車趕赴現場灌救，最終於晚間10時過後成功撲滅火勢。所幸這起火警並未造成人員傷亡。警方也坦言，這幾起火災「非常有可能」是由7月4日當晚的國慶煙火所引發。
消防單位證實：僅煙火平台小規模起火 橋樑結構完好
針對外界對百年古橋安全性的擔憂，消防單位知情人士出面澄清，強調這起火警其實是施放煙火的平台發生小規模火災，並非橋樑本身起火。該人士特別強調，這座擁有143年歷史的布魯克林大橋目前「安全且結構完好」，民眾無需過度恐慌，後續仍會持續評估橋樑狀況以策安全。
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綜合《紐約郵報》、《紐約時報》、美聯社等外媒報導，當地時間4日晚間9時起，梅西百貨在東河（East River）下游及哈德遜河（Hudson River）下游沿岸，施放長達30分鐘的盛大煙火秀，慶祝美國建國250週年。這場煙火秀也具有特殊意義——這是梅西百貨自1976年以來，第50年施放國慶煙火，堪稱雙重紀念意義。
不過，這場精心籌辦的煙火秀，卻意外釀成一場虛驚。《紐約時報》攝影記者描述，布魯克林大橋人行道上至少有4處起火。現場畫面顯示，當煙火從橋上向夜空綻放的同時，發射煙火的底座也陷入一片橘紅色火海，場面相當混亂。
目擊者嚇壞：一度以為是自然現象
來自法國的目擊者庫拉（Nearing Khoula）回憶，起初他以為橋上的火光只是煙火秀的一部分，屬於「自然現象」，但隨後他開始擔心火勢會進一步引發爆炸。他表示，當時橋上同時有4處起火，火勢甚至還導致其他煙火跟著被引燃爆炸。另一名來自埃及的目擊者沙班（Mohamed Shaban）也描述，火勢從小逐漸擴大，並釋放出大量黑煙，讓現場民眾一度相當緊張。
警方晚間9時32分獲報！消防車2輛滅火
警方表示，於晚間9時32分接獲橋上起火的報案電話，消防局隨即出動2輛消防車趕赴現場灌救，最終於晚間10時過後成功撲滅火勢。所幸這起火警並未造成人員傷亡。警方也坦言，這幾起火災「非常有可能」是由7月4日當晚的國慶煙火所引發。
消防單位證實：僅煙火平台小規模起火 橋樑結構完好
針對外界對百年古橋安全性的擔憂，消防單位知情人士出面澄清，強調這起火警其實是施放煙火的平台發生小規模火災，並非橋樑本身起火。該人士特別強調，這座擁有143年歷史的布魯克林大橋目前「安全且結構完好」，民眾無需過度恐慌，後續仍會持續評估橋樑狀況以策安全。