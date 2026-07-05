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▲梅西百貨煙火惹禍！布魯克林大橋驚傳4處起火（圖／美聯社／達志影像）

美國梅西百貨（Macy's）4日晚間在紐約東河畔施放的國慶煙火秀，原本美不勝收，卻意外導致知名地標上多處起火。現場畫面顯示，絢爛煙火照亮夜空的同時，橋上竟也冒出火花，橘紅色烈焰熊熊燃燒，畫面相當驚悚。綜合《紐約郵報》、《紐約時報》、美聯社等外媒報導，當地時間4日晚間起，梅西百貨在的盛大煙火秀，慶祝美國建國。這場煙火秀也具有特殊意義——這是梅西百貨自以來，施放國慶煙火，堪稱雙重紀念意義。不過，這場精心籌辦的煙火秀，卻意外釀成一場虛驚。《紐約時報》攝影記者描述，布魯克林大橋人行道上。現場畫面顯示，當煙火從橋上向夜空綻放的同時，發射煙火的底座也陷入一片橘紅色火海，場面相當混亂。來自法國的目擊者庫拉（Nearing Khoula）沙班（Mohamed Shaban）也描述，火勢從小逐漸擴大，並釋放出大量黑煙，讓現場民眾一度相當緊張。警方表示，於晚間接獲橋上起火的報案電話，消防局隨即出動趕赴現場灌救，最終於晚間成功撲滅火勢。所幸這起火警。警方也坦言，這幾起火災「」是由7月4日當晚的國慶煙火所引發。針對外界對百年古橋安全性的擔憂，消防單位知情人士出面澄清，強調這起火警其實是發生小規模火災，起火。該人士特別強調，這座擁有的布魯克林大橋目前「」，民眾無需過度恐慌，後續仍會持續評估橋樑狀況以策安全。