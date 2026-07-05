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▲張孝全向來給外界靦腆、社恐的形象，沒想到，居然曾經主動上前幫民眾慶生。（圖／衛視電影台提供）

張孝全在熱播影集《欠妳的那場婚禮》演活倒楣又窩囊的「廢柴中年男」，掀起網路熱烈討論，下半年還有跨國歷史劇集《苦力》將跟觀眾見面，向來給人靦腆、社恐形象的影壇男神，近日被民眾爆料，曾經主動上前幫路人慶生，不只唱生日快樂歌還一起吃蛋糕，讓該民眾大呼：「要不是有留下合照，真的會以為那是一場夢。」一名網友在社群平台發文分享小故事，約18年前、還在讀大學時的某天半夜12點，自己和一群好友相約幫同學慶生，正當他們帶著蛋糕在操場準備時，突然有一位在散步的路人走過來，問「需不需要幫忙慶生」，原PO表示，當時大家滿頭問號，沒人認出他是誰，「只覺得是一個有點帥、很熱心的路人」。結果，張孝全的同行友人看他們一臉茫然，才小聲地透露「他是張孝全」，於是張孝全就留下來跟著眾人一起唱生日快樂歌、切蛋糕並一起吃蛋糕，原PO說，那時還是人人拿智障型手機的年代，且沒人記得帶數位相機，張孝全竟然用他有閃光功能的高級手機幫忙拍合照，接著再用藍芽傳給他們。原PO表示：「張孝全本人真的友善到不可思議！要不是有留下合照，真的會以為那是一場夢。」這段陳年奇遇記1天累計17萬瀏覽次數，其他網友留言：「有夠隨興」、「等等，張孝全也太E了吧」、「嚴重懷疑他當時很想吃蛋糕」、「你是不是扶了一打老婆婆過馬路」、「人太好了吧」、「想不到他有這麼E過」、「羨慕翻了！我的男神啊」、「他一直以來都是親切隨和，沒架子的藝人，值得大家的喜歡！」