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比利時模特兒、OnlyFans創作者霍姬娜（Mikomi Hokina）近日分享了一段相當戲劇性的抗癌故事——她在拍攝過程中，被一起演出的同事無意間發現胸部有腫塊，進而確診乳癌，所幸及時獲得治療，「我猜OnlyFans救了我的命。」霍姬娜回憶，事發時她20多歲，正與另一名創作者合拍影片，「她觸碰我的胸部時，注意到裡面有什麼東西。我心想，『我的天啊，妳這是什麼意思？』」這個意外的發現，成為她後續就醫檢查的關鍵契機。事實上，霍姬娜本身攜帶，罹患乳癌的風險遠高於一般人。她是在，才下定決心接受基因檢測，結果證實自己確實帶有這項高風險基因。她坦言：「我之前對於檢測一直抱持懷疑態度。但她走了之後，我想是時候了吧？」最終，霍姬娜前往就醫檢查，卻在準備前往泰國拍片、，接到確診乳癌的通知電話。所幸醫師評估短暫延後治療對病情影響不大，因此她仍按原定計畫出差，直到返國後，才正式告知親友並開始接受正式治療。現年的霍姬娜回憶，治療期間她經常忍不住哭泣，尤其是被迫剃光頭髮的那一刻，情緒格外崩潰，「頭髮對我而言非常重要」。她表示，化療導致自己「掉太多頭髮，頭上一塊一塊的，所以我決定剃光」，這個決定對她而言相當煎熬。即便身處生命中最黑暗的時刻，霍姬娜仍努力透過，重新找回自信、重建自我認同。她曾把自己脫落的頭髮做成鳥巢造型，還放上復活節彩蛋增添趣味；趁著光頭造型，她也曾扮演動漫《一拳超人》的主角，用幽默感面對這場病魔考驗。挺過這場乳癌考驗後，霍姬娜如今宛如浴火重生。她目前在Instagram擁有超過，年收入已達，她感性表示：「我把興趣變成了工作，也持續讓粉絲感到滿足。」