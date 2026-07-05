台灣每年挑戰學習日文的學習者，人數幾乎僅次於英語，但近期就有網友表示，自己學習日文9年仍記不住「土曜日」是星期幾，瞬間引發萬人關注討論。事實上，日文中的「七曜日」是許多學習者遇到的最大難關，經常記不住「七曜日」究竟對應星期幾。貼文也引發大批網友熱議，更有過來人分享「超強記憶法」，透過文字形狀與生活事件的聯想，讓人一秒就能記住。
一堆台灣人會日語但記不住「七曜日」！關鍵差異曝光
近期有網友在社群Threads上發文吐苦水：「學日文快9年，我還是不知道土曜日是星期幾」，貼文瞬間引發上萬名台灣網友共鳴，紛紛贊同：「我也覺得很難背！下面是我的背法」、「台灣用數字太直觀了，比較好記」、「把手機調成日文來看日曆會掌握得很快」。
除了一起抱怨的網友之外，留言區也釣出學日文高手分享自己的記憶法，完整如下：
日曜日： 「日」就是星期日
月曜日： 月亮只有一個，所以是星期一
火曜日： 「火」有兩點，所以是星期二
水曜日： 「水」是三點水，所以是星期三
木曜日： 知名節目《木曜4超玩》，所以木曜是星期四
金曜日： 週五下班要去玩、要花錢，所以「金」就是星期五
土曜日： 週六錢花光了要「吃土」，所以土是星期六
不少懂日文的網友看完超強記憶法之後，也紛紛現身留言：「以前我們剛開始學日文的時候，老師也是教我們這樣背XD」、「星期五是每個社畜最期待的一天，所以心情好像黃金一樣閃耀」、「我不會日文的都記起來了」、「這樣好記多了，很精闢的解釋」、「過了20多年，終於記住了」、「法文順序也是這樣、英文也是，就這樣背起來了」。
為何日本沒用數字代表星期幾？其實這才是正統方式
事實上，日本在明治初期受到西方文明影響，接受了星期制，並與日本在地文化融合，產生了現在日本通用的七曜日。
典故可追溯至西元前，蘇美爾人建立神塔對神進行禮拜，他們認為有七位星神輪流「值勤」，分別依序為：太陽神（星期日）、月亮神（星期一）、火星神（星期二）、水星神（星期三）、木星神（星期四）、金星神（星期五）、土星神（星期六），於是建立了七天一星期的制度，將一週七天命名為：日、月、火、水、木、金、土。
《教育部重編國語辭典修訂本》明載，日、月、星都稱「曜」，一個星期的七天用日、月、火、水、木、金、土七個星名排列，因此星期幾也叫什麼「曜日」，如「日曜日」是星期日。
古代中國也有「七曜」之說，「七曜」乃「日、月」與「火、水、木、金、土」五星的合稱。以七曜為一週的曆法觀念是由印度傳入中國的，與歐洲的星期概念同出一源，都是來自兩河流域的古巴比倫文明。
其實世界上包含歐美國家在內，一週七天的名稱也都是由天體與神明來命名，英文星期日 Sunday 也是致敬太陽神、星期一 Monday 則是月亮（Moon）之日等等。
不過由於這套命名方式與現代台灣人日常使用的數字表達大不相同，順序也相當特別，很容易讓人混淆、難以記憶，因此日文中七曜日的轉換，一直都是日文學習者的一大難關。
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近期有網友在社群Threads上發文吐苦水：「學日文快9年，我還是不知道土曜日是星期幾」，貼文瞬間引發上萬名台灣網友共鳴，紛紛贊同：「我也覺得很難背！下面是我的背法」、「台灣用數字太直觀了，比較好記」、「把手機調成日文來看日曆會掌握得很快」。
除了一起抱怨的網友之外，留言區也釣出學日文高手分享自己的記憶法，完整如下：
日曜日： 「日」就是星期日
月曜日： 月亮只有一個，所以是星期一
火曜日： 「火」有兩點，所以是星期二
水曜日： 「水」是三點水，所以是星期三
木曜日： 知名節目《木曜4超玩》，所以木曜是星期四
金曜日： 週五下班要去玩、要花錢，所以「金」就是星期五
土曜日： 週六錢花光了要「吃土」，所以土是星期六
不少懂日文的網友看完超強記憶法之後，也紛紛現身留言：「以前我們剛開始學日文的時候，老師也是教我們這樣背XD」、「星期五是每個社畜最期待的一天，所以心情好像黃金一樣閃耀」、「我不會日文的都記起來了」、「這樣好記多了，很精闢的解釋」、「過了20多年，終於記住了」、「法文順序也是這樣、英文也是，就這樣背起來了」。
為何日本沒用數字代表星期幾？其實這才是正統方式
事實上，日本在明治初期受到西方文明影響，接受了星期制，並與日本在地文化融合，產生了現在日本通用的七曜日。
典故可追溯至西元前，蘇美爾人建立神塔對神進行禮拜，他們認為有七位星神輪流「值勤」，分別依序為：太陽神（星期日）、月亮神（星期一）、火星神（星期二）、水星神（星期三）、木星神（星期四）、金星神（星期五）、土星神（星期六），於是建立了七天一星期的制度，將一週七天命名為：日、月、火、水、木、金、土。
古代中國也有「七曜」之說，「七曜」乃「日、月」與「火、水、木、金、土」五星的合稱。以七曜為一週的曆法觀念是由印度傳入中國的，與歐洲的星期概念同出一源，都是來自兩河流域的古巴比倫文明。
其實世界上包含歐美國家在內，一週七天的名稱也都是由天體與神明來命名，英文星期日 Sunday 也是致敬太陽神、星期一 Monday 則是月亮（Moon）之日等等。
不過由於這套命名方式與現代台灣人日常使用的數字表達大不相同，順序也相當特別，很容易讓人混淆、難以記憶，因此日文中七曜日的轉換，一直都是日文學習者的一大難關。