7月暑假用力玩也要爽吃「買一送一」速食優惠！麥當勞、必勝客、漢堡王、摩斯漢堡都有「買一送一」！199元不只可以吃到必勝客大披薩，還可以在拿坡里吃到「小披薩＋3塊炸雞」套餐，本文整理達美樂、頂呱呱共8大速食優惠一次看。
麥當勞：暑假買一送一！珍珠奶茶冰炫風第二杯半價
暑假麥當勞APP優惠券大放送！
即日起至7月5日：
◾️單點「珍珠奶茶冰炫風第二杯半價」
即日起至7月7日：
◾️單點「38元飲品買一送一」
◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」
◾️手機點餐／歡樂送限定，單筆消費滿150元送中薯
◾️買任一分享盒「免費送大薯」
◾️歡樂送限定買任一分享餐「免費送6塊麥克雞塊」
即日起至7月10日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
即日起至7月15日：
手機點餐限定，單筆消費滿200元「免費送4塊麥克雞塊」
麥當勞熱血攜手2026 FIFA世界盃應援優惠加碼！
7月1日至7月7日，麥當勞APP推出限時刮刮樂遊戲，天天抽買一送一等買送優惠，而且100%中獎。有機會獲得：
◾️單點大薯「免費送中薯」
◾️「金黃地瓜條」特價55元（原價66元）
必勝客：199元爽吃大披薩！新品火辣辣墨西哥大披薩「買一送一」
必勝客暑假兩大披薩優惠開吃：
◾️即日起至7月31日，優惠代碼「94199」，爽吃10款口味必勝客大披薩只要199元「比買一送一便宜」！
口味包括：炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷，總共10款口味都優惠。
◾️大披薩買一送一！必勝客新品「火辣辣墨西哥大披薩」平日外帶單點特價299元；或可外帶大披薩買一送一、外送買大送小優惠（原價700元）。
摩斯漢堡：暑假買一送一！雞省優惠餐79元起
暑假迎接二十四節氣小暑、大暑，摩斯漢堡搶先推薦「來摩斯消薯」優惠：
◾️7月7日小暑：月亮薯條「買一送一」！
◾️7月13日國際薯條日：月亮薯條「買一送一」！
◾️7月23日大暑：月亮薯條「買一送一」！
摩斯漢堡暑假再推出「MOS夏日好食雞」優惠：
◾️7月6日至7月10日：「新咕咕雞堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥薑燒珍珠堡＋6塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅及冰紅茶」特價189元。
◾️7月13日至7月17日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「和風炸雞＋酥炸杏鮑菇＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️7月27日至7月31日：「和風玉子珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「摩斯炸蝦堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。
漢堡王：暑假買一送一！小華堡＋薯條89元 優惠券吃到8月
漢堡王暑假推出全新速食優惠！即日起至8月16日，「暑假FUN開吃」現省2804元，推薦菜單一次看。
◾️買一送一！4塊雞塊、洋蔥圈、辣薯球、薯條、3入黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋小杯飲料或咖啡只要49元！推薦「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元、「小華堡＋小薯」89元。
◾️漢堡平均50元有找！「經典脆雞堡、雙起士牛肉堡、華鱈魚堡、BBQ培根牛肉堡」任選兩堡特價99元、平均一顆漢堡50元有找。
◾️4件個人套餐109元起！「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價109元、「花生培根脆雞堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價119元。
◾️雙人分享餐每人百元有找！「花生培根脆雞堡＋花生培根牛肉堡＋中薯條＋6塊雞塊＋2杯中杯飲料」特價199元，平均每人免百元。
提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
拿坡里：199元「小披薩＋3塊炸雞」
拿坡里暑假開吃炸雞優惠，7月1日至7月20日，內用或外帶「小披薩＋3塊炸雞」特價199元（原價485元），共有1腿排、1雞腿、1雞翅可享用。
肯德基：暑假8塊炸雞333元！國際炸雞日優惠代碼「50535」
暑假迎接國際炸雞日，即日起至7月6日，肯德基優惠代碼「50535」，爽吃經典霸氣桶「8塊咔啦脆雞」特價333元，相當於下殺59折。
達美樂：日韓半半披薩「半價優惠」！免費送李多慧心動小卡
達美樂聯名李多慧推出「日韓半半披薩」，單點或任一套餐包含「日韓半半大披薩」，都能免費獲得隨機「心動小卡」乙張（採隨機形式，全台門市限量贈送，數量有限、送完為止）。
6月29日至8月23日：
◾️單點5折！優惠代碼「149495」：全台達美樂門市購買「日韓半半大披薩」享外帶半價370元，加碼免費獲得限量李多慧「心動小卡」乙張！
◾️外送52折！優惠代碼「039963」：甜蜜雙饗套餐「日韓半半大披薩＋香烤雞條5條＋紫薯地瓜球5顆＋1.25 L大可樂」優惠價499元。
◾️外送54折！優惠代碼「573234」：心動應援套餐「日韓半半大披薩＋經典系列大披薩＋鱈魚星星6塊＋香烤雞條5條＋1.25 L大可樂」優惠價829元。
頂呱呱：暑假炸雞71折起！下午茶組79元起
頂呱呱表示，暑假全台門市推出「雞爽一夏」73折優惠實現炸雞自由，即日起至7月8日：
◾️73折「雞爽獨享餐＋配餐3選1」特價198元（最貴原價273元）。
主餐：原味炸雞1塊＋原味雞腿1隻＋中杯飲品1杯
配餐：A經典配餐「地瓜薯條＋甜甜包2顆」、B雞塊配餐「阿勇雞塊4塊＋小地瓜薯條」、C雞柳配餐「呱呱雞柳條」1份。
◾️71折雞爽下午茶組：
「呱呱雞柳條＋中杯飲品」特價99元（原價139元）
「阿勇雞塊6塊＋雞爽飲品」特價89元（原價109元）
「原味雞腿1隻＋ 飲品」特價79元（原價100元）
提醒大家，桃園機場／松山機場除外；板橋環球店／南港Lalaport店／台中Lalaport店無販售「呱呱雞柳條」相關餐點，以門市供應品項為準。
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必勝客：199元爽吃大披薩！新品火辣辣墨西哥大披薩「買一送一」
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◾️即日起至7月31日，優惠代碼「94199」，爽吃10款口味必勝客大披薩只要199元「比買一送一便宜」！
口味包括：炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷，總共10款口味都優惠。
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達美樂：日韓半半披薩「半價優惠」！免費送李多慧心動小卡
達美樂聯名李多慧推出「日韓半半披薩」，單點或任一套餐包含「日韓半半大披薩」，都能免費獲得隨機「心動小卡」乙張（採隨機形式，全台門市限量贈送，數量有限、送完為止）。
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◾️外送54折！優惠代碼「573234」：心動應援套餐「日韓半半大披薩＋經典系列大披薩＋鱈魚星星6塊＋香烤雞條5條＋1.25 L大可樂」優惠價829元。
頂呱呱：暑假炸雞71折起！下午茶組79元起
頂呱呱表示，暑假全台門市推出「雞爽一夏」73折優惠實現炸雞自由，即日起至7月8日：
◾️73折「雞爽獨享餐＋配餐3選1」特價198元（最貴原價273元）。
主餐：原味炸雞1塊＋原味雞腿1隻＋中杯飲品1杯
配餐：A經典配餐「地瓜薯條＋甜甜包2顆」、B雞塊配餐「阿勇雞塊4塊＋小地瓜薯條」、C雞柳配餐「呱呱雞柳條」1份。
◾️71折雞爽下午茶組：
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