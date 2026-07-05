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麥當勞：暑假買一送一！珍珠奶茶冰炫風第二杯半價

麥當勞熱血攜手2026 FIFA世界盃應援優惠加碼！

必勝客：199元爽吃大披薩！新品火辣辣墨西哥大披薩「買一送一」

大披薩買一送一！

▲摩斯漢堡「MOS夏日好食雞」優惠券開吃。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw提供）

摩斯漢堡：暑假買一送一！雞省優惠餐79元起

摩斯漢堡暑假再推出「MOS夏日好食雞」優惠：

漢堡王：暑假買一送一！小華堡＋薯條89元 優惠券吃到8月

買一送一！

1+1自由配49元起！

漢堡平均50元有找！

4件個人套餐109元起！

雙人分享餐每人百元有找！

▲漢堡王「暑假FUN開吃」12大買一送一優惠券！小華堡＋薯條89元。（圖／漢堡王burgerking.com.tw提供）

拿坡里：199元「小披薩＋3塊炸雞」

肯德基：暑假8塊炸雞333元！國際炸雞日優惠代碼「50535」

達美樂：日韓半半披薩「半價優惠」！免費送李多慧心動小卡

單點5折！

外送52折！

外送54折！

頂呱呱：暑假炸雞71折起！下午茶組79元起

73折

71折

▲暑假頂呱呱炸雞71折起！下午茶組79元起。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

7月暑假用力玩也要爽吃「買一送一」速食優惠！麥當勞、必勝客、漢堡王、摩斯漢堡都有「買一送一」！199元不只可以吃到必勝客大披薩，還可以在拿坡里吃到「小披薩＋3塊炸雞」套餐，本文整理達美樂、頂呱呱共8大速食優惠一次看。暑假麥當勞APP優惠券大放送！◾️單點「珍珠奶茶冰炫風第二杯半價」◾️單點「38元飲品買一送一」◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」◾️手機點餐／歡樂送限定，單筆消費滿150元送中薯◾️買任一分享盒「免費送大薯」◾️歡樂送限定買任一分享餐「免費送6塊麥克雞塊」◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠手機點餐限定，單筆消費滿200元「免費送4塊麥克雞塊」◾️單點大薯「免費送中薯」◾️「金黃地瓜條」特價55元（原價66元）必勝客暑假兩大披薩優惠開吃：◾️口味包括：炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷，總共10款口味都優惠。◾️；或可外帶大披薩買一送一、外送買大送小優惠（原價700元）。暑假迎接二十四節氣小暑、大暑，摩斯漢堡搶先推薦「來摩斯消薯」優惠：◾️◾️◾️7月6日至7月10日：「新咕咕雞堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥薑燒珍珠堡＋6塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅及冰紅茶」特價189元。◾️7月13日至7月17日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「和風炸雞＋酥炸杏鮑菇＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️7月27日至7月31日：「和風玉子珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「摩斯炸蝦堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。漢堡王暑假推出全新速食優惠！即日起至8月16日，「暑假FUN開吃」現省2804元，推薦菜單一次看。◾️◾️推薦「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元、「小華堡＋小薯」89元。◾️、平均一顆漢堡50元有找。◾️◾️，平均每人免百元。提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。拿坡里暑假開吃炸雞優惠，（原價485元），共有1腿排、1雞腿、1雞翅可享用。暑假迎接國際炸雞日，，相當於下殺59折。達美樂聯名李多慧推出「日韓半半披薩」，單點或任一套餐包含「日韓半半大披薩」，都能免費獲得隨機「心動小卡」乙張（採隨機形式，全台門市限量贈送，數量有限、送完為止）。◾️優惠代碼「149495」：全台達美樂門市購買「日韓半半大披薩」享外帶半價370元，加碼免費獲得限量李多慧「心動小卡」乙張！◾️優惠代碼「039963」：甜蜜雙饗套餐「日韓半半大披薩＋香烤雞條5條＋紫薯地瓜球5顆＋1.25 L大可樂」優惠價499元。◾️優惠代碼「573234」：心動應援套餐「日韓半半大披薩＋經典系列大披薩＋鱈魚星星6塊＋香烤雞條5條＋1.25 L大可樂」優惠價829元。頂呱呱表示，暑假全台門市推出「雞爽一夏」73折優惠實現炸雞自由，即日起至7月8日：◾️（最貴原價273元）。主餐：原味炸雞1塊＋原味雞腿1隻＋中杯飲品1杯配餐：A經典配餐「地瓜薯條＋甜甜包2顆」、B雞塊配餐「阿勇雞塊4塊＋小地瓜薯條」、C雞柳配餐「呱呱雞柳條」1份。◾️「呱呱雞柳條＋中杯飲品」特價99元（原價139元）「阿勇雞塊6塊＋雞爽飲品」特價89元（原價109元）「原味雞腿1隻＋ 飲品」特價79元（原價100元）提醒大家，桃園機場／松山機場除外；板橋環球店／南港Lalaport店／台中Lalaport店無販售「呱呱雞柳條」相關餐點，以門市供應品項為準。