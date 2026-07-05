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《Dodgers Way》就指出，由於道奇為讓大谷翔平在13天13連戰的硬仗中獲得喘息，特地調整先發輪值，他在明星賽前最後一場先發延遲到7月10日左右對戰響尾蛇。

「只要懂數學，就知道他（大谷翔平）要在明星賽投球是不太可能的。」

MLB大聯盟今（5）日公布明星賽完整名單，洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平未能入選今年的全明星賽投手陣容，美國球迷對此表達不解，「自責分率1左右，怎麼可能沒入選全明星投手？我不明白。」但相比網路罵聲一片，外媒則普遍理解此決定，主因跟大谷翔平最後登板時間、以及身體狀況有關，6月26日公佈的第一階段球迷投票中，大谷翔平在兩個聯盟中都獲得最高票數，共334萬1257票。他已被確認為先發指定打擊，這將是他自2021年成為全明星賽史上首位同時入選投手和打者陣容的球員以來，連續第6年入選明星賽。然而，他此次未能入選投手陣容，這意味著他無緣繼2023年後，再次同時入選投手、打者陣容。大谷翔平本季完整二刀流出賽，投手端防禦率一直維持在1以下。但自6月以來，他的失分有增加，6月4日對上教士隊，他用生涯最多110球6局失3分，送出9次三振。本季他先發14場，取得8勝2敗、防禦率1.79的亮眼戰績，儘管他的投球局數未達到標準。球迷無緣在明星賽看到大谷翔平登板，紛紛抱怨道，「請問評判標準何在？」、「他甚至有望爭奪賽揚獎，卻不讓他在明星賽投球？」、「大谷落選太扯了」儘管球迷罵聲一片，但外媒、道奇教練團普遍都認同這項結果，主因跟大谷翔平明星賽前最後先發登板時間有關。這意味著他如果要在明星賽投球，中間只有3天休息時間，這對於今年剛回歸投手丘、還受到手指破皮困擾的道奇當家巨星而言，幾乎是不可能的任務。道奇主帥羅伯斯也直言，