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保險套與情趣用品飆漲2至3成

精油價格暴漲！泡泡浴也難擋上漲趨勢

美伊衝突雖有降溫趨勢，但荷姆茲海峽的航運仍未完全恢復正常，且自二月底美伊開戰以來，全球能源市場動盪，日本國內許多日用消費品出現連鎖漲價潮，如今就連成人產業也遭受牽連。儘管美伊戰火逐漸降溫，但國際能源署（IEA）的報告指出，全球原油供應預計要到2027年才能恢復，這意味著影響仍將持續大半時日。在這樣的大環境下，成人產業自然也無法倖免。業界預測，今年夏季，無論是性產業還是成人用品，都將面臨毫不留情的價格調漲。首先受到衝擊的是保險套。全球最大的保險套製造商康樂（Karex，馬來西亞）在4月宣布，因伊朗戰爭導致的原料採購與運輸網絡混亂持續，預計最高將調漲產品售價30%。日本部分大型保險套品牌在馬來西亞設有工廠，因此勢必受到波及。保險套本體雖然多使用天然乳膠，但其包裝紙、潤滑油，以及超薄型保險套所使用的聚氨酯（PU），皆與石油化工原料高度相關，預計價格將一路看漲至夏季。此外，情趣用品同樣出現了價格變動的跡象。位於東京的一家情趣用品店老闆透露，「過去即便進貨成本和批發價有波動，我們也一直咬牙苦撐不漲價。但看到其他行業紛紛調漲，我們也決定順應這波趨勢。如果批發價漲15%，我們的零售價就會調高30%。事實上，原本售價約700日圓的潤滑液，現在已經漲到大約900日圓了。」製造商端同樣面臨漲價抉擇，按摩棒「Fairy」的開發者表示：「飛機杯等產品常用的TPR（熱塑性橡膠）與矽膠，以及電動按摩棒所使用的塑料，漲價影響非常大。此外，整體包裝材料和印刷費用也上漲了2到3成，對生產成本造成沉重打擊。雖然製造商通常會囤積約3個月的原料，但現在存貨已開始見底，部分產品也出現缺貨。情趣用品所使用的素材多數為石油衍生出來的化學製品，原油價格飆漲會直接反映在製造成本上。過去各家企業全憑自身努力吸收成本，但在「原料費」與「運輸費」的雙重打擊下，顯然已達極限。部分商品的批發價已經上漲了2至3成，店家也開始出現保守進貨的狀況，只挑選熱銷款。在開戰初期，社群平台（SNS）上一度盛傳情趣用品知名品牌TENGA出現缺貨潮。儘管公司低調表示「不便回應」。外界預測，飛機杯從本體到包裝的成本都將大幅上升，廠商目前顯然正忙於應對這場危機。另一方面，率先開出漲價第一槍的是情趣娃娃（Love Doll），部分代理商自4月起調漲部分產品售價10%，代理商負責人透露，「在美伊開戰前，情趣娃娃的製造成本大約只佔販售價格的三分之一。但現在成本已經暴漲到二分之一甚至三分之二。由於無法預測未來還會漲多少，我們已經取消了接單生產的模式，改為只銷售現貨、即時交付的販售方式」；他補充，雖然情趣娃娃大多在中國製造，但由於中國國內各行各業正在激烈搶奪石化原料，因此成人產業也直接遭受了衝擊。這股漲價海嘯同樣席捲了性產業。其中，漲勢最為猛烈的是男士舒壓按摩業，業者告訴日媒，店裡的備品被迫稍微降級一些，以前提供給客人的飲料是能量飲料（Real Gold）或知名礦泉水（Ilohas），現在全換成了業務超市的超便宜包裝水。店裡目前是保持課程定價不變，但透過調高指名費和交通費來加減補貼。在成本上，按摩用的精油漲價影響最大。以前5公升賣4,600日圓，現在漲到5,600日圓。洗澡用的海綿也貴了快3成。無奈之下，我們從6月起，將原本70分鐘12,000日圓的課程調高了1,000日圓。受到了潤滑液與毛巾布料等備品漲價的連帶影響，高級泡泡浴也開始大幅調高價格。一名住在東京的男性向日媒透露，「我常去吉原（東京著名紅燈區）的一家高級泡泡浴，最近收到熟識小姐傳來的訊息，說原本120分鐘總共6萬日圓的消費，從7月開始要調漲5,000日圓。以後到底是要去普通的店，還是減少消費頻率？這實在是令人苦惱啊。」不僅如此，連鎖影音休息業者與情趣旅館也陸續宣布調整價格，這波危機不僅僅是因為中東局勢，勞動力成本上漲與日圓貶值，都讓夜生活娛樂費持續走高，看來老司機們得暫時好好重新審視自己的成本了。