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▲五月天（如圖）這次演唱會每場都帶來驚喜，然而不少人也擔心下週颱風攪局，紛紛祈禱「颱風別來亂呀」、「好怕有颱風。」（圖／相信音樂提供）

五月天3日起帶著5525+2《回到那一天》25週年巡演重返大巨蛋，昨晚（4日）安可橋段，後方的大螢幕出現「十萬青年站出來」，主唱阿信想起一路走來的點點滴滴表示：「《第168場演唱會》是拜託大家來，第二場演唱會是直接把票放在專輯中，在北中南開了三場演唱會。」從當年的10萬青年，如今到大巨蛋變成30萬人，五月天初心不變，更大喊：「唱到嗨，唱到大巨蛋鎖門為止！」「十萬青年站出來」是五月天在2000年於臺北、彰化、高雄舉行的巡迴演唱會。昨晚安可橋段，團員們各自換上當年的藍格子襯衫、藍色Polo襯衫等，後方的大螢幕驚喜出現「十萬青年站出來」，台上他們一連演唱〈羅密歐與茱莉葉〉、〈心中無別人〉、〈反而〉，讓全場粉絲掀起回憶殺。阿信笑說：「《第168場演唱會》是拜託大家來，第二場演唱會是直接把票放在專輯中，在北中南開了三場演唱會。」當年10萬青年，如今回到大巨蛋變成30萬人，五月天的初心不變，始終堅持搖滾精神大喊：「唱到嗨，唱到大巨蛋鎖門為止！」讓全場立刻尖叫回應。另外，五月天這次演唱會每場都帶來驚喜，粉絲們也在社群上掀起熱烈討論，表示：「真的太有心了」、「沒可能欸。這樣後面沒去真的痛不欲生了…」更有不少人擔心颱風攪局，紛紛祈禱「颱風別來亂呀」、「好怕有颱風。」值得一提的是，五月天在演出前都會邀請開場嘉賓，昨日找來「怪星BOOM！」由魏嘉瑩、小V（郁采真）、溫妮、琳誼組成，四人一連帶來〈敵手〉、〈傀儡戲〉、〈我不可一世的輕狂〉、〈我要把眼淚當汽水〉，以及〈SHERO〉等歌，一連多首曲目讓歌迷感受到滿滿的誠意。五月天今晚（5日）將持續開唱，緊接著7/8 、7/10、7/11、7/12讓粉絲期待！