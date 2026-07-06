塔羅老師小孟老師解析今（6）日星座運勢，牡羊座在感情中溝通會出現代溝，幸運色是粉橘色，金牛座在工作上逐步找到節奏，貴人是雙魚座，巨蟹座在感情上切勿有得失心，獅子座則會獲得理想感情。
【火象星座】
射手座：
工作：全面思考決策
感情：表達不宜刻意
財運：貴人提拔相助
射手幸運色:粉金色
貴人:雙魚
小人:牡羊
獅子座：
工作：佳績卓越亮眼
感情：獲得理想感情
財運：創造理想財富
獅子幸運色:原木色
貴人:水瓶
小人:天秤
牡羊座：
工作：選擇更勝努力
感情：溝通出現代溝
財運：鑽研市場結構
牡羊幸運色:粉橘色
貴人:摩羯
小人:雙子
【土象星座】
摩羯座：
工作：勇敢做出決斷
感情：真誠獲取愛情
財運：恐出現無力感
摩羯幸運色:純白色
貴人:天秤
小人:雙魚
處女座：
工作：熱情流失退去
感情：情感尚需勇氣
財運：勿信小道消息
處女幸運色:淡紫色
貴人:雙子
小人:摩羯
金牛座：
工作：提升工作節奏
感情：氣氛尷尬緩解
財運：慎防衝動花費
金牛幸運色:橙黃色
貴人:雙魚
小人:處女
【風象星座】
雙子座：
工作：海納百川致勝
感情：無暇顧及對方
財運：創造全新商機
雙子幸運色:卡其色
貴人:牡羊
小人:巨蟹
天秤座：
工作：有望出現轉機
感情：甜蜜感情升溫
財運：獲得友人意見
天秤幸運色:焦糖色
貴人:天蠍
小人:金牛
水瓶座：
工作：順利增加客戶
感情：找回感情初衷
財運：全心全力賺錢
水瓶幸運色:鵝黃色
貴人:金牛
小人:獅子
【水象星座】
巨蟹座：
工作：合作多加觀察
感情：不可有得失心
財運：付出社會公益
巨蟹幸運色:抹茶色
貴人:射手
小人:水瓶
天蠍座：
工作：方案方向改變
感情：避免節外生枝
財運：賺取適當利潤
天蠍幸運色:深棕色
貴人:獅子
小人:射手
雙魚座：
工作：自由自在工作
感情：積極調解誤會
財運：不宜接觸賭博
雙魚幸運色:淺藍色
貴人:處女
小人:天蠍
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射手座：
工作：全面思考決策
感情：表達不宜刻意
財運：貴人提拔相助
射手幸運色:粉金色
貴人:雙魚
小人:牡羊
獅子座：
工作：佳績卓越亮眼
感情：獲得理想感情
財運：創造理想財富
獅子幸運色:原木色
貴人:水瓶
小人:天秤
牡羊座：
工作：選擇更勝努力
感情：溝通出現代溝
財運：鑽研市場結構
牡羊幸運色:粉橘色
貴人:摩羯
小人:雙子
【土象星座】
摩羯座：
工作：勇敢做出決斷
感情：真誠獲取愛情
財運：恐出現無力感
摩羯幸運色:純白色
貴人:天秤
小人:雙魚
處女座：
工作：熱情流失退去
感情：情感尚需勇氣
財運：勿信小道消息
處女幸運色:淡紫色
貴人:雙子
小人:摩羯
金牛座：
工作：提升工作節奏
感情：氣氛尷尬緩解
財運：慎防衝動花費
金牛幸運色:橙黃色
貴人:雙魚
小人:處女
【風象星座】
雙子座：
工作：海納百川致勝
感情：無暇顧及對方
財運：創造全新商機
雙子幸運色:卡其色
貴人:牡羊
小人:巨蟹
天秤座：
工作：有望出現轉機
感情：甜蜜感情升溫
財運：獲得友人意見
天秤幸運色:焦糖色
貴人:天蠍
小人:金牛
水瓶座：
工作：順利增加客戶
感情：找回感情初衷
財運：全心全力賺錢
水瓶幸運色:鵝黃色
貴人:金牛
小人:獅子
【水象星座】
巨蟹座：
工作：合作多加觀察
感情：不可有得失心
財運：付出社會公益
巨蟹幸運色:抹茶色
貴人:射手
小人:水瓶
天蠍座：
工作：方案方向改變
感情：避免節外生枝
財運：賺取適當利潤
天蠍幸運色:深棕色
貴人:獅子
小人:射手
雙魚座：
工作：自由自在工作
感情：積極調解誤會
財運：不宜接觸賭博
雙魚幸運色:淺藍色
貴人:處女
小人:天蠍