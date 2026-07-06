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【火象星座】

【土象星座】

【風象星座】

【水象星座】

塔羅老師小孟老師解析今（6）日星座運勢，牡羊座在感情中溝通會出現代溝，幸運色是粉橘色，金牛座在工作上逐步找到節奏，貴人是雙魚座，巨蟹座在感情上切勿有得失心，獅子座則會獲得理想感情。工作：全面思考決策感情：表達不宜刻意財運：貴人提拔相助射手幸運色:粉金色貴人:雙魚小人:牡羊工作：佳績卓越亮眼感情：獲得理想感情財運：創造理想財富獅子幸運色:原木色貴人:水瓶小人:天秤工作：選擇更勝努力感情：溝通出現代溝財運：鑽研市場結構牡羊幸運色:粉橘色貴人:摩羯小人:雙子工作：勇敢做出決斷感情：真誠獲取愛情財運：恐出現無力感摩羯幸運色:純白色貴人:天秤小人:雙魚工作：熱情流失退去感情：情感尚需勇氣財運：勿信小道消息處女幸運色:淡紫色貴人:雙子小人:摩羯工作：提升工作節奏感情：氣氛尷尬緩解財運：慎防衝動花費金牛幸運色:橙黃色貴人:雙魚小人:處女工作：海納百川致勝感情：無暇顧及對方財運：創造全新商機雙子幸運色:卡其色貴人:牡羊小人:巨蟹工作：有望出現轉機感情：甜蜜感情升溫財運：獲得友人意見天秤幸運色:焦糖色貴人:天蠍小人:金牛工作：順利增加客戶感情：找回感情初衷財運：全心全力賺錢水瓶幸運色:鵝黃色貴人:金牛小人:獅子工作：合作多加觀察感情：不可有得失心財運：付出社會公益巨蟹幸運色:抹茶色貴人:射手小人:水瓶工作：方案方向改變感情：避免節外生枝財運：賺取適當利潤天蠍幸運色:深棕色貴人:獅子小人:射手工作：自由自在工作感情：積極調解誤會財運：不宜接觸賭博雙魚幸運色:淺藍色貴人:處女小人:天蠍