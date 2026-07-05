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6名詹姆斯好友與他一起合影，而這張聚會照中竟赫然出現了騎士隊助理GM威姆斯。

威姆斯在詹姆斯心中有著如同「親兄弟」般的特殊地位。詹姆斯的經紀人里奇·保羅（Rich Paul）先前就曾直言：「布蘭登·威姆斯的存在，絕對是騎士隊招募詹姆斯時，一個非常關鍵的決定性優勢。」

這套陣容被認為比留在西區更有望衝擊總冠軍。

旨在一旦成功簽下詹姆斯，能進一步通過交易將他的兒子布朗尼·詹姆斯（Bronny James）一併帶回克里夫蘭。

NBA休賽季最震撼的自由市場大戲正式上演！41歲的超級巨星「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）在結束了長達八年的洛杉磯湖人隊生涯後，正式成為完全自由球員。根據資深名記者史坦（Marc Stein）報導，目前聯盟各隊高管普遍達成一項共識：詹姆斯重返克里夫蘭騎士隊，已成為「最大熱門劇本」。而騎士也推出球隊現任騎士隊助理總經理、詹姆斯高中老友布蘭登·威姆斯（Brandon Weems）招募。詹姆斯在過去一週多次被目擊現身俄亥俄州東北部。儘管返鄉探親是他的一貫習慣，但近日一張由ESPN Cleveland釋出的照片，讓騎士回歸的傳聞推向高潮。照片中，詹姆斯與聖文森特-聖瑪麗高中（St. Vincent-St. Mary）時期的老隊友聚會，與此前大熱門勇士隊相比，騎士隊在「情懷」與「實力」上均佔據上風。若詹姆斯選擇在生涯最後一章落葉歸根，他將聯手米契爾（Donovan Mitchell）、詹姆斯·哈登（James Harden）、莫布利（Evan Mobley）及艾倫（Jarrett Allen）等核心，值得注意的是，騎士隊在市場上的異常操作，被外界視為「騰出空間」的徵兆。儘管流失了迪恩·韋德（Dean Wade）與基翁·埃利斯（Keon Ellis）等輪替球員，但球隊至今未進行補強，疑似就是為了預留陣容名額，美媒《Stein Line》分析指出，雖然各隊高管對詹姆斯的追求從未停止，但隨著談判推進，騎士隊顯然具備了無法複製的先天優勢。儘管詹姆斯曾對加蘭（Darius Garland）離隊感到遺憾，但騎士隊目前所佈局的戰力結構，加上與家鄉球隊最後一次「共舞」的童話色彩，正讓「三度回歸」成為機率最高的結局。隨著湖人已證實詹姆斯不會留隊，這位歷史級巨星的動向正牽動全聯盟神經。克里夫蘭全城球迷已陷入瘋狂，靜候這位傳奇球星在職業生涯的終點站，回到夢開始的地方，為其史詩般的傳奇畫下完美句點。