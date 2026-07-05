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▲味全龍洋投魔神龍出身墨西哥，對於母國踢進16強賽，他相當開心，大讚全隊表現出色，接下來面對英格蘭，會全力支持。（圖／味全龍提供,2026.5.6）

▲味全龍洋投魔神龍相當欣賞墨西哥進攻核心基尼歐尼斯（Julián Quiñones），大讚實力非常高水準。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）地主國墨西哥明（6）日上午8點，將在16強淘汰賽正面交鋒「三獅軍團」英格蘭，全力爭取隊史第3次的8強門票。中華職棒味全龍洋投魔神龍（Marcelo Martinez）身為忠實的國家隊球迷，笑說這段期間都有準時追轉播，更大讚國家隊表現精采。魔神龍透露，足球是墨西哥第一大運動，他從小就會穿著綠色國家隊球衣去學校看比賽，「下一場要對上英格蘭，對手實力很強，但就是全力支持國家隊。」身為本屆世界盃地主國之一，墨西哥本屆氣勢如虹，小組賽以3連勝、分組第1之姿晉級32強，隨後在淘汰賽以2：0擊退厄瓜多，睽違40年再度突破淘汰賽，明日上午8點將碰頭英格蘭，目標是追平隊史最佳的8強紀錄。龍隊洋投魔神龍出身墨西哥，在世界盃期間總會準時收看母國的比賽，他興奮表示，「很不可思議的是，他們在小組賽階段是以不敗戰績晉級的。不管怎樣，他們真的踢得很好。」魔神龍透露，自己學生時期也曾踢過足球，「我以前都在學校踢球，但沒有參加過校外的正式比賽，從小到大主要還是打棒球。說實話，在墨西哥，足球是第一大運動，球迷基數很深厚且非常瘋狂，慶祝儀式都非常厲害。」魔神龍回憶，以前上學時只要遇上國家隊賽事，學校就會搬出電視在課堂上直播，「而且那天只要穿著代表國旗的綠色衣服，或是墨西哥隊的球衣，就可以直接穿去學校。」因為從小養成看國家隊比賽的習慣，魔神龍這次世界盃同樣沒有錯過任何轉播，「我都會設鬧鐘，然後開電視，接著一邊做早餐、一邊吃飯看球。」魔神龍也分享了自己最欣賞的2位墨西哥隊球員，「我非常喜歡老將奧喬亞（Guillermo Ochoa），雖然他已經40歲、上場機會變少，但備戰狀態依舊保持得很好，維持著高水準表現，職業精神令人敬佩。」另一位墨西哥進攻核心基尼奧內斯（Julián Quiñones）也是他關注的焦點，「他雖然出生於哥倫比亞，但後來歸化墨西哥，大家都非常接納並支持他、把他當作真正的墨西哥人，他的實力的確非常出色。」最後被問到是否看好母國一路奪冠，魔神龍笑了笑說，「從我的內心出發，我當然相信、也希望他們能贏。不管哪一年，只要墨西哥參加任何運動項目我都會全力支持。不過還是先一場一場來，下一場對上實力強勁的英格蘭，就是毫無保留支持國家隊。」