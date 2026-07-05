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▲ECMWF最新預測：路徑偏西 直撲宜蘭花蓮（圖／截自ECMWF）

▲ECMWF最新預測：路徑偏西 直撲宜蘭花蓮（圖／截自weatherzone）

強烈颱風「巴威」來勢洶洶，最新氣象路徑預測出現重要調整。根據，預估將於，從一帶直接登陸。由於這條路徑威脅性極高，全台恐首當其衝，臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，最新數值預報顯示，巴威在接近台灣東部海域時，，將持續壓制颱風路徑，使其維持偏西移動趨勢，因此路徑較先前預測更靠近台灣東部陸地。從500mb預測圖來看，當巴威於進入台灣東部海域時，北方高壓仍維持強勢，使颱風移動方向受到明顯導引，導致路徑持續偏西修正，登陸點逐漸往靠攏。在強度方面，粉專分析，目前巴威通過時，該海域海洋熱含量相對較低，颱風可能因此。不過一旦進入後，當地海水熱含量較高，反而有利於系統，預估仍可能以等級直接影響台灣，不可掉以輕心。值得留意的是，粉專也坦言，目前各國，但整體趨勢確實呈現「西修中」的變化態勢。粉專特別強調，面對如此強大的颱風，民眾應提前做好防颱準備，後續路徑仍有變數，以上內容僅供氣象學術討論參考，實際預報仍應以最新發布資訊為準。根據氣象資料顯示，目前各國對於第9號颱風「巴威」的路徑預報，整體趨勢在，但隨著颱風逐漸接近台灣，後續路徑修正仍有相當大的不確定性，籲請民眾持續關注官方最新颱風動態，切勿輕忽。