強烈颱風「巴威」來勢洶洶，最新氣象路徑預測出現重要調整。根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新模擬顯示，受到太平洋高壓勢力西伸引導，颱風路徑整體略往西修正，預估將於11日（週六）凌晨前後，從宜蘭至花蓮一帶直接登陸。由於這條路徑威脅性極高，全台恐首當其衝，暴風圈預期將籠罩全島。
北方高壓持續壓制！路徑較先前更靠近東部陸地
臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，最新數值預報顯示，巴威在接近台灣東部海域時，北方高壓勢力仍相當深厚強大，將持續壓制颱風路徑，使其維持偏西移動趨勢，因此路徑較先前預測更靠近台灣東部陸地。
從500mb預測圖來看，當巴威於7月10日進入台灣東部海域時，北方高壓仍維持強勢，使颱風移動方向受到明顯導引，導致路徑持續偏西修正，登陸點逐漸往宜花一帶靠攏。
強度變化：呂宋東北海域先減弱 進入台灣東部海域恐再增強
在強度方面，粉專分析，目前巴威通過呂宋島東北方海域時，該海域海洋熱含量相對較低，颱風可能因此短暫減弱。不過一旦進入台灣東部海域後，當地海水熱含量較高，反而有利於系統再度增強，預估仍可能以強烈颱風等級直接影響台灣，不可掉以輕心。
AI模式尚未達共識！但整體趨勢「西修中」
值得留意的是，粉專也坦言，目前各國AI模式尚未完全達成共識，但整體趨勢確實呈現「西修中」的變化態勢。粉專特別強調，面對如此強大的颱風，民眾應提前做好防颱準備，後續路徑仍有變數，以上內容僅供氣象學術討論參考，實際預報仍應以中央氣象署最新發布資訊為準。
各國預報前期共識度高 後續路徑持續觀察
根據氣象資料顯示，目前各國對於第9號颱風「巴威」的路徑預報，整體趨勢在前期共識度較高，但隨著颱風逐漸接近台灣，後續路徑修正仍有相當大的不確定性，籲請民眾持續關注官方最新颱風動態，切勿輕忽。
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臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，最新數值預報顯示，巴威在接近台灣東部海域時，北方高壓勢力仍相當深厚強大，將持續壓制颱風路徑，使其維持偏西移動趨勢，因此路徑較先前預測更靠近台灣東部陸地。
從500mb預測圖來看，當巴威於7月10日進入台灣東部海域時，北方高壓仍維持強勢，使颱風移動方向受到明顯導引，導致路徑持續偏西修正，登陸點逐漸往宜花一帶靠攏。
在強度方面，粉專分析，目前巴威通過呂宋島東北方海域時，該海域海洋熱含量相對較低，颱風可能因此短暫減弱。不過一旦進入台灣東部海域後，當地海水熱含量較高，反而有利於系統再度增強，預估仍可能以強烈颱風等級直接影響台灣，不可掉以輕心。
AI模式尚未達共識！但整體趨勢「西修中」
值得留意的是，粉專也坦言，目前各國AI模式尚未完全達成共識，但整體趨勢確實呈現「西修中」的變化態勢。粉專特別強調，面對如此強大的颱風，民眾應提前做好防颱準備，後續路徑仍有變數，以上內容僅供氣象學術討論參考，實際預報仍應以中央氣象署最新發布資訊為準。
各國預報前期共識度高 後續路徑持續觀察
根據氣象資料顯示，目前各國對於第9號颱風「巴威」的路徑預報，整體趨勢在前期共識度較高，但隨著颱風逐漸接近台灣，後續路徑修正仍有相當大的不確定性，籲請民眾持續關注官方最新颱風動態，切勿輕忽。