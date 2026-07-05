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國民黨立委萬美玲子佀廣洋宣布投入桃園市議員選戰，近日遭爆過去種種霸凌行徑，更有網友翻出佀廣洋小號到處嗆人，甚至曾在去年7月大罷免之際留言嗆前立委高嘉瑜「你他X被男朋友打成弱智了嗎？」對此高嘉瑜今（5）日回應表示，這件事是否有關聯自己沒有任何證據，而當年選擇公開家暴經歷，就是希望不要再有下一位受害者。任何利用匿名、假帳號或群體力量羞辱、攻擊他人的行為，都不應該被合理化，這些人同樣可能成為傷害他人的加害者。高嘉瑜表示，有網友翻出，2023年6月碧湖海川建案擋土牆崩塌事件，當時自己第一時間就站出來要求徹查。2023年6月5日，因連日豪雨，位於文湖線附近成功路三段、文德路一帶的碧湖海川建案，深夜發生擋土牆大規模崩塌，造成周邊居民驚恐，也引發工地安全疑慮。高嘉瑜說，事件發生後，自己立即向相關單位了解狀況，除了要求建案停工檢討，更要求台北市政府全面釐清建商、營造商責任，徹底進行工安調查，並協助受影響住戶處理鄰損等後續問題。原來海川建設董事長就是立委萬美玲的先生，同時也是桃園市議員參選人佀廣洋的父親。高嘉瑜提到，近日收到不少網友私訊，反映佀廣洋涉嫌霸凌，以及疑似透過匿名帳號發表辱罵嘉瑜的言論。至於這些事件彼此之間是否存在關聯，沒有任何證據，也不做沒有根據的推論。但一位希望成為民意代表的人，是否具備尊重他人、理性溝通的基本素養，相信社會自有公評。高嘉瑜說明，當年選擇公開自己的家暴經歷，就是希望不要再有下一位受害者，也希望每一位受害者都能知道，勇敢站出來並不丟臉。然而，網路上充斥著對受害者的羞辱、嘲諷與惡意攻擊，這些言論不只是二次傷害，更可能讓更多受害者因此選擇沉默、選擇隱忍。高嘉瑜強調，霸凌不只存在於現實生活，也存在於網路世界。任何利用匿名、假帳號或群體力量羞辱、攻擊他人的行為，都不應該被合理化。因為這些人，同樣可能成為傷害他人的加害者。