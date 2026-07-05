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中華隊對中國的12人登錄名單也正式確定，包括陳盈駿、林庭謙、阿巴西、李家慷、游艾喆、馬建豪、高柏鎧、盧峻翔、陳冠全、胡瓏貿、宋昕澔與譚傑龍。

中國此役仍由趙繼偉領軍後場，搭配高詩岩、廖三寧、賀希寧、龐崢麟等人；鋒線有崔永熙、朱俊龍、李弘權及王俊杰，內線則由胡金秋、楊瀚森、徐昕組成「三塔陣容」

▲中國此役仍由趙繼偉領軍後場，搭配高詩岩、廖三寧、賀希寧、龐崢麟等人；鋒線有崔永熙、朱俊龍、李弘權及王俊杰，內線則由胡金秋、楊瀚森、徐昕組成「三塔陣容」。（圖／取自FIBA官網）

▲在最後命運的四種可能結果中，中華隊有高達三種情況能順利晉級，唯一會遭到淘汰的最壞劇本，只有在「中華隊輸給中國」且「韓國爆冷擊敗日本」同時發生時才會成立。（圖／美聯社／達志影像）

2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽B組戰況進入白熱化，中華男籃在3日上演驚天逆轉秀，克服高達19分的落後劣勢，最終在延長賽以82：80氣走地主韓國隊。明（6）日中華男籃將迎來最關鍵的「海峽生死戰」對決中國隊，目前兩隊戰績同為2勝3敗。此役攸關最後一張晉級門票，雙方12人名單皆已經出爐，全力爭取晉級第二階段的資格。其中，高柏鎧上一戰繳出26分、18籃板、5阻攻的宰制級表現，是中華隊禁區最大依靠；陳盈駿則在下半場找回節奏，全場攻下18分，兩人將是挑戰中國的重要核心。另一方面，根據中國媒體報導，中國隊僅帶12名球員前往韓國，其餘9名球員已經返回北京。，希望利用高度優勢改善上一場對日本暴露出的禁區防守與籃板問題。中華隊上一戰上半場遭韓國壓制，第3節更一度落後19分，不過靠著隊長陳盈駿串聯進攻、高柏鎧在禁區攻守俱佳，以及全隊防守強度提升，成功將比賽拖入延長，最終完成不可思議的大逆轉。圖齊賽後表示：「這是我執教以來最美麗、也是最有意義的一場勝利。」他認為，全隊在逆境中展現出的勇氣、韌性與永不放棄的精神，比勝負本身更加珍貴。上一戰賽後談到即將到來的中國隊之戰，圖齊表示，對手擁有明顯的身材優勢，球隊勢必會針對不同特性調整戰術。「面對中國，我們一定會採取不同策略，但唯一不會改變的是我們的態度、對抗強度，以及想贏球的決心。」他強調，球員將延續對韓國下半場展現出的防守能量與拚勁，全力挑戰中國隊，「我們會流乾最後一滴汗，努力爭取勝利。」目前B組除了日本隊以4勝1敗的戰績提前晉級外，中華隊、中國隊與韓國隊皆為2勝3敗。由於中華隊在資格賽中對韓國取得了2勝0敗的對戰優勢，在最後一輪的積分結算中擁有較高的容錯率。在最後命運的四種可能結果中，中華隊有高達三種情況能順利晉級，唯一會遭到淘汰的最壞劇本，只有在「中華隊輸給中國」且「韓國爆冷擊敗日本」同時發生時才會成立。