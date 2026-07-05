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台灣麥當勞公認最強吃法！薯條沾玉米濃湯震撼美國人

▲實況主Ray（許宸睿）在歐美人氣超高，也從「台灣最強高中生」晉升成最強國民外交官。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

▲Ray推薦美國好友嘗試台灣麥當勞最強吃法「薯條沾玉米濃湯」。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

玉米濃湯全世界只有台灣麥當勞賣！真實起源曝光

▲1978年台灣出現了速食店麥當樂，店內菜單招牌品項「雞蓉玉米湯」成為影響好幾代台灣人飲食習慣的起源。（圖／翻攝張哲生臉書）

實況主Ray（許宸睿）在歐美人氣超高，也從「台灣最強高中生」晉升成最強國民外交官，近期他帶著美國實況圈朋友Madi與Kelo飛到台灣，展開連續3天的深度旅行，並在Twitch、YouTube上直播。昨（4）日Ray帶著兩位美國友人前往台灣麥當勞，甚至示範了「薯條沾玉米濃湯」這個台灣獨門的最強吃法，立刻讓他們驚豔不已，同時也認為台灣麥當勞許多品項比美國還要美味。Ray昨（4）日展開台灣之旅最後一天，一早就帶著好友Madi與Kelo前往台灣麥當勞用餐，結果剛坐下就吸引大批圍觀人潮，甚至因為鏡頭拍到點餐QR Code，還有觀眾線上幫忙多點飲料，成為有趣的小插曲。等到餐點陸續上桌之後，Ray也先喝了在美國心心念念的玉米濃湯。先前Ray在美國直播時就有提到，自己很想念台灣的麥當勞，因為只有這邊才有賣玉米濃湯，最好吃的吃法就是薯條沾玉米濃湯。Ray喝了幾口玉米濃湯後，也等到炸薯條等餐點上桌，他立刻從袋子內抓出一把薯條，沾玉米濃湯吃下，隨後也推薦坐在對面的Madi、Kelo兩人一同嘗試。起初兩人露出一臉疑惑的樣子，大喊NO，但最終仍嘗試沾玉米湯吃了一口，也露出驚喜表情直呼：「Good！」除此之外，Madi、Kelo也大讚台灣麥當勞餐點超好吃，尤其是麥脆雞，肉汁超多，皮也炸得恰到好處。目前連鎖速食店足跡遍布全球100多個國家，但唯有台灣麥當勞的菜單上能看見玉米濃湯，許多台灣人也是出國旅遊時，才發現這個驚人的事實。為何全球麥當勞只有台灣有賣玉米濃湯呢？這得追溯到40年之前。1984年麥當勞剛從美國來台展店前，台灣在1978年就已經出現了名叫的連鎖速食店，而且商標還是「黃色M」，而除了西式漢堡等餐點之外，店內「雞蓉玉米湯」也成為招牌品項。後來1984年麥當勞本尊正式登陸台灣，並對麥當樂提出訴訟，而因為當時台灣人已經習慣在速食店配玉米濃湯，麥當勞也跟進在地化，在台灣的菜單中販售玉米濃湯。後續不堪輿論，盜版的麥當樂黯然退場收攤，而台灣麥當勞販售玉米濃湯的傳統就延續至今。