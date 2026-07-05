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▲台灣國際造船公司轉投資的台船環海風電工程公司參與台灣大學國際引路人計畫工作坊活動。(圖／記者黃守作攝)

▲台船環海風電工程公司以自有之亞太最大多功能施工船舶環海翡翠輪(Green Jade)執行多項大型離岸風場專案，為我國能源轉型提供關鍵基礎設施支持。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司轉投資的台船環海風電工程公司參與台灣大學國際引路人計畫工作坊活動。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司轉投資的台船環海風電工程公司於日前參與在台北市所舉辦的台灣大學國際引路人計畫工作坊活動，接迎國際菁英實習生，期深耕離岸風電企業文化人才培育工作。台灣國際造船公司轉投資的台船環海風電工程公司團隊，是由台船環海風電工程公司執行長Javier Magro帶隊，參與台灣大學國際引路人計畫(NTU International Mentorship Program)工作坊活動，以深耕企業人才培育工作。台船環海風電工程公司執行長Javier Magro表示，離岸風電工程本質上是亟需高度跨國協作的產業，從設計、採購、施工到安裝，每一環節均需與來自歐洲、亞洲及全球各地的技術夥伴及供應鏈緊密協作，台船環海風電工程公司深知，唯有培育具備跨文化溝通能力，能在多語言環境中靈活運作的人才，才能在日益競爭的全球離岸風電市場中持續保有競爭優勢。Javier Magro說，此次參與台大國際引路人計畫工作坊活動，並接迎國際實習生，是企業人才國際化策略的具體實踐，台船環海風電工程公司此次透過與有多元國際背景的實習生合作，台船環海不僅為年輕人才開啟深入台灣海事工程產業的窗口，更藉此為企業內部注入新視角與國際能量，實現人才培育與企業發展雙贏格局。台船環海風電工程公司執行長Javier Magro指出，台灣大學國際引路人計畫工作坊活動，致力於協助國際學生接軌台灣產業，透過師徒制實習與高階主管導師制度，培養兼具跨文化視野與國際產業實務能力的新世代人才，台灣大學乃舉辦台灣大學國際引路人計畫工作坊活動，並以「跨文化職場溝通與專業展現」為主題，邀產、官、學各界代表共同參與。台船環海風電工程公司執行長Javier Magro亦受邀分享在離岸風電領域的國際職涯視野，與參與計畫的各界代表，共同為青年人才提供國際職涯的第一手視野，現場充滿年輕世代的熱情、好奇心與保持對創新技術的開放態度，正是台灣離岸風電產業持續前行所需要的動能。台船環海風電工程公司執行長Javier Magro並指出，台船環海長期肩負整合本土海事工程實力與國際技術標準的任務，需要能夠跨越語言與文化界限的優秀人才共同推動產業發展，此次與台大的合作正是這份承諾的體現，台船環海風電工程身為長期深耕我國離岸風電海事工程產業發展與人才培育領域的本土企業，台船環海以自有之亞太最大多功能施工船舶環海翡翠輪(Green Jade)執行多項大型離岸風場專案，為我國能源轉型提供關鍵基礎設施支持，未來，台船環海將持續深化與學術界及國際人才培育機構的合作，吸引更多具備國際視野的優秀人才投入我國離岸風電產業，共同驅動我國再生能源發展。