巴西自2002年日韓世界盃決賽2：0擊敗德國後，已經連續24年在淘汰賽階段，對上歐洲球隊沒贏過球，期間苦吞6連敗，且攤開隊史成績，對上挪威戰績為0勝2敗2和，意外陷入下風。

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自2002年日韓世界盃決賽以2：0擊敗德國，奪得世界冠軍以來，這支森巴軍團在隨後面對歐洲球隊時，已經連續6場比賽吞下敗仗。

本次對決將是雙方在國際A級賽事中第5次交手，過去4次對戰中，挪威取得2勝2和的不敗戰績。

▲挪威「魔獸」哈蘭德（Erling Haaland）將率隊挑戰巴西，單論歷史數據，其實是由挪威佔據上風。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃明日16強賽迎來焦點對決，由巴西強碰由哈蘭德（Erling Haaland）率領的歐洲新勢力挪威，外界論戰力普遍看好巴西。但值得注意的是，對於巴西而言，在世界盃淘汰賽階段迎戰歐洲球隊，長期以來一直是個難以攻克的高牆。這段慘痛的經歷，始於2006年德國世界盃半準決賽0：1不敵法國、2010年南非世界盃半準決賽1：2輸給荷蘭、2014年巴西世界盃準決賽1：7敗給德國、季軍賽0：3又輸荷蘭、2018年俄羅斯世界盃半準決賽與比利時交手1：2落敗，最後是上屆2022年卡達世界盃半準決賽，在PK大戰中敗給克羅埃西亞。然而，若單看「16強淘汰賽」這個階段，巴西卻擁有壓倒性實力，在最近10次16強淘汰賽中，巴西成功晉級9次，上一次在此階段遭到淘汰，已經要追溯到1990年義大利世界盃0：1不敵阿根廷。這場比賽將成為巴西能否打破歷史魔咒、重新證明其在淘汰賽關鍵能力的一戰。此外還有一項出乎意料的數據，就是巴西與挪威在歷史上的交鋒紀錄，反而是由世界排名較低的挪威占優。在世界盃的舞台上，雙方最近一次碰頭是1998年法國世界盃小組賽，當時由挪威2：1帶走勝利。