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▲籃籃的閨密李多慧（左）驚喜現身活動現場。（圖／希馬行銷提供）

▲籃籃4日晚間在台北舉辦《籃圖：A Decade of Lan, A Journey With You.》見面暨慶生會。（圖／希馬行銷提供）

籃籃昨（4）日晚間在台北舉辦《籃圖：A Decade of Lan, A Journey With You.》見面暨慶生會，此前，有粉絲發文詢問見面會結束後，有沒有人可以順路載自己回高雄，並表示可以負擔400元車資，籃籃「海巡」看到後回覆「你坐高鐵回去，幫你買票」，讓其他粉絲大呼：「天哪！別人的偶像總是這麼貼心，此生無憾了啦！」昨天下午，一名粉絲於Threads發文：「籃籃見面會後，有順路載我回高雄的嗎？（路竹交流道） 可負擔400謝謝。」沒想到，籃籃看到後立刻回覆：「你坐高鐵回去，幫你買票。」貼文1天累計120萬觀看次數，其他粉絲直呼：「哪有這麼寵粉的啊」、「籃總霸氣」、「籃籃真的對粉絲都很用心」、「她寵粉是籃都籃不住的」、「妳也被李多慧傳染了是嗎？」見面會當晚，李多慧、楊繡惠、舒子晨、無尊還有經紀公司老闆、老闆娘及媽媽親自到場支持，胡瓜、徐乃麟、曾國城、樂天桃猿球員林泓育雖然未現身，也特地錄製祝福影片，回顧她從2017年初登板LamiGirls，到2026年成為樂天桃猿推進隊長，並從青澀主持新人一路成長為站上金鐘舞台的綜藝主持人，肯定她多年來始終認真努力，一步步走到今天。籃籃在活動中以熱舞揭開序幕，接著把節目《天才衝衝衝》、《綜藝大集合》等經典單元搬上舞台邀請粉絲同樂，每輪遊戲優勝者都能獲得「主委加碼」紅包，最高一名女孩抱回6000元、兩位粉絲各獲5000元，另一位則拿到3000元，籃籃也豪氣送出多件實戰球衣。最催淚的一刻，莫過於主辦單位事先蒐集粉絲想對籃籃說的話，製作成電子留言牆投影在大銀幕上。望著滿滿的鼓勵、祝福與陪伴，籃籃忍不住紅了眼眶，隨後，全場粉絲高舉「籃籃生日快樂」手幅，讓她感動表示：「在前陣子比較低潮的時候，自己比較容易影響，這是公眾人物需要跨過去的坎；可是，再怎麼難過，回到球場看到支持我的你們，好像重新充滿了力量，有你們才可以繼續走下去，謝謝你們。」楊繡惠隨後帶著生日蛋糕上台，與全場齊唱生日快樂歌，讓籃籃差點落淚，她許下心願：「第一個是希望今天現場所有人都可以幸福，都可以健健康康。第二個願望希望未來有朝一日，可以在大巨蛋辦專場見面會！」第三個願望則默默放在心裡，她也向粉絲真情告白：「之前有前輩說過，挫折的時候不要去在意那些討厭你的人，你一定要讓喜歡你的人更喜歡你。所以我想要把這些很喜歡我的人聚在一起，想要親自跟你們說謝謝，謝謝你們支持我。」活動尾聲，籃籃的媽媽抱著一大束花驚喜上台，感性表示：「感謝大家照顧我家籃籃，謝謝經紀公司老闆，無限感動，謝謝大家。」一連說了15個「謝謝」後，才突然想起轉身對女兒說「啊，生日快樂」，逗樂全場。最後，籃籃更驚喜抽出自己10年來不同時期的人形立牌送給幸運粉絲珍藏，為這場充滿歡笑與感動的十年之約畫下溫馨句點。