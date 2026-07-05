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▲台北市衛生局公布受致癌沙拉油影響的下游廠商。（圖／台北市衛生局提供）

針對中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市府今（5）日說明，經連續4天的稽查與調查結果，並經與台中市食品藥物安全處核對，市府為捍衛人民知的權利、不知情的消費者與商家權益，也為促進本案問題油品的調查與回收效率，特此公開目前掌握之受影響下游廠商與學校名單，也會隨案情的持續釐清，同步在衛生局官網「中聯油脂受影響油品查詢專區」滾動更新，讓民眾有統一、清楚、完整、即時的資訊，避免更多民眾誤食，也有助於受害者後續求償。衛生局說明，福壽實業股份有限公司及福懋油脂股份有限公司問題油品下游業者計14家（賣場及批發通路12家、飯店餐廳2家）名單，前述名單全數皆已配合下架問題油品，衛生局會持續追蹤相關產品回收及後續處理情形，以維護民眾食品安全；另針對食藥署最新公布調和油及使用受影響大豆沙拉油含量20%以上加工產品應於7月6日24時前預防性下架部份，衛生局與台中食安處及其他縣市衛生局夥伴一同溯源追查，一查到新增業者名單及品項，就即刻要求業者依法下架，並於通路加強稽查，確保疑慮油品全數下架，以保障市民食品安全。台北市衛生局嚴正呼籲，中央食藥署應於最短時間內釐清案情，並儘速成立專區、全面公布所有使用問題沙拉油的業者名單、品項與批號，同時應協助跨縣市的大量受害業者向中聯油脂求償；中央亦應全面檢驗目前國內所有上游油脂生產商的油品安全，並建立更完整的第三方驗證、追溯及預警機制，市府願意攜手中央，積極從源頭解決食安的風險與問題，恢復民眾對食安的信心。針對受影響學校部分，台北市教育局強調校園食安零容忍，已立即啟動應變機制，通令各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，截至7月3日下午6時止，共計4家團膳廠商（外訂桶餐）通報使用本次事件公告批次油品，並均已由教育局及衛生局規劃專案實地稽查4場，親赴前開廠商進行油品清點及封存作業。教育局表示，本次事件影響共計42校（園），幼兒園（3園）分別為三民國小附設幼兒園、私立喬幼一江幼兒園、協祐非營利幼兒園（註：協祐曾向教育局通報使用到問題油品廠牌，目前仍追查是否為問題批次）；國小（8校），為石牌國小、內湖國小、東湖國小、興雅國小、建安國小、五常國小、私立中山小學、國立政大附設國小。國中（24校）為天母國中、北投國中、古亭國中、石牌國中、重慶國中、新民國中、關渡國中、三民國中、長安國中、南門國中、景美國中、興雅國中、懷生國中、蘭雅國中、信義國中、內湖國中、木柵國中、北安國中、北政國中、至善國中、實踐國中、瑠公國中、螢橋國中、西湖實驗國中。高中職（7校），為百齡高中、麗山高中、大安高工、私立東山高中、私立稻江護校、私立稻江商職、私立協和祐德高中。教育局進一步說明，針對前開初步掌握42校，已要求學校主動向家長妥善說明受影響情形及預防性停用措施,以化解學生家長疑慮，安定親師生信心。衛生局說明，本案致癌物苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，係於食品加工過程產生或受環境污染。我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」已針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準2 mg/kg，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。衛生局要求業者，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報衛生局；未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定,處以3萬元以上300萬元以下罰鍰。台北市政府提醒消費者，應即刻檢視家中油品並停止食用有疑慮之產品，消費者如曾購買相關產品，可向福壽實業、福懋油脂及泰山企業辦理退換貨，妥善保留購買紀錄、發票單據及問題商品，以利未來辦理退費或求償，如有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線尋求協助。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽1999轉7089。