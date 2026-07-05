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柬埔寨太子集團詐騙團夥又有人被逮！日本警方逮捕到3名中國人，其中一名胡姓男子是太子集團高層，因涉嫌在日本非法將其「在留卡」（外國人居留證）轉讓給他人使用，日本警視廳於5日依違反《出入國管理法》將其逮捕。他在被捕時喊冤，聲稱自己待在日本只是想要一個安全居住的地方。根據NHK與朝日新聞報導，日本警視廳於5日宣布，依違反《出入國管理法》（非法提供居留卡等罪嫌），再度逮捕一名跨國犯罪集團太子集團高層，這名男子為現年44歲的胡旭（Hu Xu），中國出生、目前持有賽普勒斯國籍。警方認定他是「太子集團」的核心幹部之一，目前日本警方成立的「匿名・流動型犯罪集團對策本部」正全力釐清其在日本的活動內幕。警方調查指出，胡嫌涉嫌於今年4月17日左右，在大阪市內的一家飯店內，將自己名下的「在留卡」（外國人居留證）轉交給另一名女性共犯。隨後於5月28日，由另一名男性共犯冒用胡嫌的在留卡，前往東京都中央區公所臨櫃申請辦理印鑑登記。在此之前，胡嫌因涉嫌於今年4月提交造假的遷入申報，已於6月14日因涉嫌「使公務員登載不實罪」遭到警方首次逮捕。警方調查，胡嫌於2023年11月取得了日本「高度專門職」的居留資格。今年4月17日左右，他與其他共犯在大阪的飯店內，曾共同密謀「如何取得日本永住權（永久居留權）」。同夥向他建議：「既然你經營的公司在東京，把戶籍遷到東京可能比較有利」胡嫌因此採納建議，並將在留卡交給女性共犯代辦。胡嫌在先前的審訊中向警方供稱，「我想要一個能安全生活的地方，日本是其中一個地點」；警視廳研判，胡嫌是為了逃避海外警方追緝，試圖長期留在日本並取得永住權，才精心策劃這一連串的偽造程序。此外，另有兩名共犯，分別為36歲的公司董事與31歲的公司員工，兩人皆為中國籍。警方也逮捕了一名新嫌疑人：49歲的陳曉光，中國籍、居住於東京都內、職業不詳。