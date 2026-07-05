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一、第一層產品已全面下架

二、第二層產品擴大預防性下架

三、公布受影響257家業者資訊

▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供） ▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供）



▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供）

針對中聯油脂公司供應部分大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）含量不符合規定一案，衛福部食品藥物管理署今（5）日表示，食藥署已第一時間掌握產品批號、出貨流向、受影響257家業者，資訊專家會議討論情形及地方衛生局查核結果，進行精準食安調查，採取分層風險管理措施，並進一步公布257家業者資訊，本週也將進一步會同台中市政府衛生局進行實地勘查並釐清超標原因，並全力配合司法機關調查。針對中聯大豆沙拉油事件，食藥署採取3項措施：這次事件係依據食藥署106年食品風險評估諮議會討論通過，並綜合專家意見及科學證據等所訂定的「食品違規案件-產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」辦理，7月1日即命中聯公司停止作業，並同步要求第一層產品須於7月3日中午12點前全面下架完成。食藥署經昨日召開專家會議決議，並已於同日行文各地方衛生局、此事件受影響257 家食品業者，針對使用受影響大豆沙拉油製成的產品，擴大預防性下架，並要求落實下列措施：1、凡使用受影響油品製成的原型油品如調和油，或加工產品中使用受影響大豆沙拉油含量20%以上的加工製品，已要求業者在7月6日24時前完成預防性下架，並須於時限內提供相關產品資訊給所轄地方衛生局，以利政府確實掌握產品流向，並確認相關產品已預防性下架。2、非屬上述預防性下架條件的產品，如有使用受影響大豆沙拉油製成的產品，雖無須預防性下架，業者仍須在7月6日24時前主動揭露資訊，讓民眾可以辨識。3、 食藥署已責成各地方衛生局確實掌握轄內業者通報、預防性下架產品及資訊揭露情形，並於7月7日中午12時前完成相關產品資訊彙整及回報，俾利中央與地方同步確認本案產品流向及後續管理措施。食藥署感謝部分業者自主揭露訊息及配合預防性擴大下架，除進一步要求業者自主揭露外，為確保消費者知的權利，食藥署現公布257家業者資訊（257家是剔除原291家業者重複部分），供消費者知悉。食藥署強調，凡使用受影響大豆沙拉油製成之相關產品，均已納入掌握及分層管理。符合預防性下架條件者，必須完成下架，並提供地方衛生局查核；未符合預防性下架條件者，也必須完成產品資訊揭露，保障民眾食品安全與知情權。提醒業者應停止使用問題油品並依規定辦理；民眾若已購買相關產品，可留意業者公告或地方衛生局資訊，並依指示辦理退換貨或洽詢客服。食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單如下：