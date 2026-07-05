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出國新戰鞋找到是它！沒買鬼塚虎一樣「暴走6天腳不累」

鞋子品牌「Discovery」旗下推出的瑪莉珍鞋穿起來相當舒適，好走程度甚至不輸一般市面上的運動鞋

▲Discovery Expedition Wave Jane 瑪莉珍運動鞋近年爆紅，憑藉時尚造型與耐穿機能，吸引台灣人搶購。（圖／Discovery Expedition官網）

「出國玩一天都走兩萬步，走了六天腳都不會痠或磨，也完全不會髒」，魔鬼氈特色讓鞋子相當好穿脫

Discovery瑪莉珍鞋紅到代購圈！韓星高允貞同款瘋搶：時尚又好走

▲Discovery Expedition在韓國擁有過百間分店，過去曾由孔劉、金高銀到邊佑錫、高允貞等多位明星代言。圖為韓國男星邊佑錫。（圖／Discovery Expedition官網）

Discovery Expedition便以第10名之姿擠入榜內，緊追PUMA、New Balance、FILA等業界老牌，旗下鞋款「Wave Jane 瑪莉珍運動鞋」可說是最大功臣

▲Discovery Expedition Wave Jane 瑪莉珍運動鞋曾在代購圈一鞋難求，其結合瑪莉珍鞋的優雅輪廓和短跑釘鞋的運動特點，展現優秀的抓地力和耐磨性，並搭配魔鬼氈、反光材質設計。（圖／Discovery Expedition官網）

▲Discovery Expedition Wave Jane 瑪莉珍運動鞋由女星高允貞代言。（圖／Discovery Expedition官網）

Discovery鞋子價格區間大！最便宜免2千入手：瑪莉珍鞋CP值高

從1790元至6390元的鞋款皆有，其中最熱門的瑪莉珍運動鞋、休閒涼鞋最便宜只要2890元就能買到，休閒運動鞋或老爹鞋等，每雙價格也從4090元起

▲Discovery Expedition鞋款多元，其中爆紅瑪莉珍鞋價格約落在2890元至3490元間。（圖／Discovery Expedition官網）

Discovery鞋子真實評價曝光！有「兩大問題」：一定要試穿

版型普遍偏窄、偏小，如果穿著平常尺寸容易磨腳甚至腳痛，建議需拿大半號至1號最佳，熱門米白、奶白色款式雖然美觀，但部分材質容易卡污漬，清潔保養較費力。