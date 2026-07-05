出國走萬步鞋款近年成為民眾討論焦點，由於出國旅遊行程滿檔，一雙「耐走不累腳」的好鞋早已成台灣旅客的標準配備。鬼塚虎、Hoka、On昂跑等因耐穿時尚都曾引發瘋搶，但有民眾推薦另一牌隱藏好鞋，也就是「Discovery Expedition（探索者）」旗下的Wave Jane 瑪莉珍運動鞋，結合復古外型與運動機能，實測在國外暴走6天都不會腳痛，其更是韓國女星高允貞同款，高品質在代購圈爆紅引發搶購，成為台灣人心目中的新一代神鞋。
出國新戰鞋找到是它！沒買鬼塚虎一樣「暴走6天腳不累」
有女網友過去在Threads發文推薦，表示鞋子品牌「Discovery」旗下推出的瑪莉珍鞋穿起來相當舒適，好走程度甚至不輸一般市面上的運動鞋，不禁稱讚「出國暴走上萬步也不會腳痛！」
Discovery 瑪莉珍鞋近年爆紅，憑藉亮麗外型與機能性在網路上擁有高評價，不少網友給予「好穿好走也很好搭配！」、「腳感超級輕，無負擔」等正面評語，甚至有網友實測穿上它出遊走6天也沒問題，「出國玩一天都走兩萬步，走了六天腳都不會痠或磨，也完全不會髒」，魔鬼氈特色讓鞋子相當好穿脫。
Discovery瑪莉珍鞋紅到代購圈！韓星高允貞同款瘋搶：時尚又好走
韓國品牌「Discovery Expedition（探索者）」創立於2012年，是韓國相當知名的戶外機能品牌，在韓國擁有過百間分店，過去曾由孔劉、金高銀到邊佑錫、高允貞等多位明星代言。旗下除了羽絨外套知名以外，近年也以老爹鞋及瑪莉珍運動鞋而爆紅，結合戶外機能與城市潮流，憑藉復古外型和輕量的透氣腳感，受到韓星與大眾喜愛。
根據《網路溫度計》在2025年公布的「10大瑪莉珍運動鞋款品牌」排行榜，Discovery Expedition便以第10名之姿擠入榜內，緊追PUMA、New Balance、FILA等業界老牌，旗下鞋款「Wave Jane 瑪莉珍運動鞋」可說是最大功臣！
據了解，Discovery Expedition Wave Jane 瑪莉珍運動鞋曾在代購圈一鞋難求，其搭配瑪莉珍鞋的優雅輪廓和短跑釘鞋的運動特點，展現優秀的抓地力和耐磨性，並有魔鬼氈、反光材質設計，具備增高與透氣網眼，因極佳的舒適度與百搭外觀，成為出國暴走萬步的旅遊神鞋，更是女星高允貞同款，吸引不少台灣人搶購。
Discovery鞋子價格區間大！最便宜免2千入手：瑪莉珍鞋CP值高
Discovery Expedition鞋款多元，旗下鞋子款式包含健行鞋、運動鞋、休閒鞋、靴子、拖鞋和涼鞋等，不論男女鞋款都有，且除了經典老爹鞋、潮流瑪莉珍鞋火紅以外，機能運動涼鞋也是韓國熱銷的明星鞋款，具備快乾材質防滑機能大底，不管是夏日通勤，還是城市旅遊都很適合。
Discovery Expedition鞋款價格區間廣大，從1790元至6390元的鞋款皆有，其中最熱門的瑪莉珍運動鞋、休閒涼鞋最便宜只要2890元就能買到，休閒運動鞋或老爹鞋等，每雙價格也從4090元起，與市面上一線大牌價格差距不大。
Discovery鞋子真實評價曝光！有「兩大問題」：一定要試穿
Discovery Expedition在市場上獲得極高評價，綜合了潮流外型與實用機能，不少支持者認為其鞋款風格休閒且配色多樣，不論搭配運動服、工裝褲或休閒裝都能輕鬆駕馭，且腳感舒適，非常適合日常逛街穿搭，也是許多情侶的首選鞋款。
不過亦有人持不同看法，認為版型普遍偏窄、偏小，如果穿著平常尺寸容易磨腳甚至腳痛，建議需拿大半號至1號最佳，熱門米白、奶白色款式雖然美觀，但部分材質容易卡污漬，清潔保養較費力。建議民眾實際前往門市試穿，避免買到不適合自身的鞋款而浪費錢。
Discovery Expedition
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有女網友過去在Threads發文推薦，表示鞋子品牌「Discovery」旗下推出的瑪莉珍鞋穿起來相當舒適，好走程度甚至不輸一般市面上的運動鞋，不禁稱讚「出國暴走上萬步也不會腳痛！」
Discovery瑪莉珍鞋紅到代購圈！韓星高允貞同款瘋搶：時尚又好走
韓國品牌「Discovery Expedition（探索者）」創立於2012年，是韓國相當知名的戶外機能品牌，在韓國擁有過百間分店，過去曾由孔劉、金高銀到邊佑錫、高允貞等多位明星代言。旗下除了羽絨外套知名以外，近年也以老爹鞋及瑪莉珍運動鞋而爆紅，結合戶外機能與城市潮流，憑藉復古外型和輕量的透氣腳感，受到韓星與大眾喜愛。
據了解，Discovery Expedition Wave Jane 瑪莉珍運動鞋曾在代購圈一鞋難求，其搭配瑪莉珍鞋的優雅輪廓和短跑釘鞋的運動特點，展現優秀的抓地力和耐磨性，並有魔鬼氈、反光材質設計，具備增高與透氣網眼，因極佳的舒適度與百搭外觀，成為出國暴走萬步的旅遊神鞋，更是女星高允貞同款，吸引不少台灣人搶購。
Discovery Expedition鞋款多元，旗下鞋子款式包含健行鞋、運動鞋、休閒鞋、靴子、拖鞋和涼鞋等，不論男女鞋款都有，且除了經典老爹鞋、潮流瑪莉珍鞋火紅以外，機能運動涼鞋也是韓國熱銷的明星鞋款，具備快乾材質防滑機能大底，不管是夏日通勤，還是城市旅遊都很適合。
Discovery Expedition鞋款價格區間廣大，從1790元至6390元的鞋款皆有，其中最熱門的瑪莉珍運動鞋、休閒涼鞋最便宜只要2890元就能買到，休閒運動鞋或老爹鞋等，每雙價格也從4090元起，與市面上一線大牌價格差距不大。
Discovery Expedition在市場上獲得極高評價，綜合了潮流外型與實用機能，不少支持者認為其鞋款風格休閒且配色多樣，不論搭配運動服、工裝褲或休閒裝都能輕鬆駕馭，且腳感舒適，非常適合日常逛街穿搭，也是許多情侶的首選鞋款。
不過亦有人持不同看法，認為版型普遍偏窄、偏小，如果穿著平常尺寸容易磨腳甚至腳痛，建議需拿大半號至1號最佳，熱門米白、奶白色款式雖然美觀，但部分材質容易卡污漬，清潔保養較費力。建議民眾實際前往門市試穿，避免買到不適合自身的鞋款而浪費錢。
Discovery Expedition