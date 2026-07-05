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中聯油脂日前通報大豆沙拉油苯駢芘（BaP）自主檢驗超標，台中市衛生局今（5）日二度前往中聯稽查，偕同食品安全專家學者對原料、製程、品管及通報流程等資料查核。針對外界質疑中聯延遲通報，台中市府表示，中聯身為國內指標油脂供應商，卻在品管出現致癌物超標的嚴重瑕疵，若確有延遲通報情事，將依法重懲。另強調台中下游業者已全部下架問題油品，查核賣場、市場、夜市及食品業者，截至今日已累計查核552家，涉案油品均已完成下架，各業者均已先行停用並通報。衛生局長曾梓展說明，今日稽查初步判定與中央專家學者會議看法一致，不排除問題可能出在巴西黃豆原料，疑與含水量較高，或烘烤過程受到污染有關，仍待進一步確認。此外，針對外界質疑中聯延遲通報的部分，市府同步檢視業者從接獲下游通知、進行複驗到通報的整體過程及時間，將再與中央進一步討論釐清，若有延遲通報情形，將依法裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。衛生局說明，今日主要針對原料來源、製程流程、批號管理、檢驗紀錄及自主品管等資料進行了解，同時查看廠區相關作業環境，要求業者持續釐清可能風險並提出後續改善作為，以強化源頭管理。食安處表示，台中下游業者已全部下架問題油品；除源頭工廠查核外，市府也持續追查問題油品流向，並查核賣場、市場、夜市及食品業者，截至今日已累計查核552家，涉案油品均已完成下架，各業者均已先行停用並陸續通報。截至今日，社會局轄管曾使用案內油品的社區照顧關懷據點新增2處、累計9處，另有3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構及1家兒少安置機構曾使用案內油品。全市醫院及長照、精神照護等機構也已完成回報，除1家產後護理之家委外月子餐業者曾使用相關油品外，其餘均未使用案內問題油品。教育局表示，團膳業者部分維持3家曾使用案內油品，均已通知並停止使用。