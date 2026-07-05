28歲斐棋過去是莊敬高職表藝科校花，2021年加入統一獅啦啦隊Uni-Girls，受封「短髮女神」，她在去年10月發行首本個人寫真集《一棋一會》，銷售開紅盤。斐棋近日前往加拿大看世足賽，事後放上穿小可愛的現場照片，大呼：「臨場感真的太太太震撼了！」
火辣穿搭現場看世足 斐棋：居然親眼看到世界盃
本月3日，斐棋現身溫哥華的卑詩體育館，觀賞瑞士對上阿爾及利亞的世足32強淘汰賽，曝光的照片，她的橘紅色短髮俐落又時髦，穿一件鮮紅色運動外套，內搭白色短版背心，豐滿上圍、深邃事業線和小蠻腰見客，大走性感運動風。
斐棋寫下：「My first World Cup!不敢相信！我居然親眼看到世界盃了！現場的臨場感真的太太太震撼了，錢錢沒有不見，只是變成超讚的體驗！就算不是自己的國家，看到全場為了同一個目標團結一心、國旗大展開的那一刻，真的被那份氛圍感動到不行～」
上週，斐棋本來沒機有會進球場，沒想到，運氣爆棚買到affordable tickets（平價門票），當下直接決定衝去現場，「畢竟四年才一次，Life is too short，真的不要給自己留下遺憾，這種殿堂級的重大比賽，有生之年一定要親自參與一次！」
斐棋看完比賽後有感而發，「原來這就是球賽的魔力！跟著來自全世界的人一起歡呼、一起尖叫的感覺，This is what I call passion!從沒想過能參與2026 World Cup，果然美好的事情都是未知的，宇宙早就默默幫我安排好一切了 Universe has the best plans for me.感謝宇宙，圓夢成功！」
貼文發布後，留言區湧入粉絲表示：「羨慕妳」、「能感受現場氣氛就很感動」、「不管是那隊，能看到一場世界盃已經是很多人夢想了」、「好熱血」、「好讚！我也很想去看世足現場！」有人則大誇：「邪惡角度」、「女神超美」、「秀色可餐！」
棒籃雙棲經歷豐富 表演科班出身跨戲劇
斐棋除了是Uni-Girls現役成員，也曾經在職籃台鋼獵鷹Wings Girls、新竹攻城獅Muse Girls服務，棒籃雙棲啦啦隊資歷豐富，2022年加入運動實境節目《全明星運動會》第四季，擔任紅隊經理，畢業於表演科班、紐約電影學院戲劇系的她，亦跨足影視，參與台劇《最孤獨的小酒館》演出，也主持網路料理節目，發展全方位。
個性認真又天然呆 高反差純欲令人著迷
擁有清純五官、水漾大眼的斐棋，個性真誠瘋狂又認真，帶點天然呆萌的氣質，曾經參加節目《娛樂百分百》女孩選拔，高反差「純欲」風格令人著迷，她的專長有舞蹈、武術與拳擊，表演融合街舞與高能量動作，在舞台上散發鄰家女孩活力，人氣持續累積中。
許斐棋 Faye IG
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本月3日，斐棋現身溫哥華的卑詩體育館，觀賞瑞士對上阿爾及利亞的世足32強淘汰賽，曝光的照片，她的橘紅色短髮俐落又時髦，穿一件鮮紅色運動外套，內搭白色短版背心，豐滿上圍、深邃事業線和小蠻腰見客，大走性感運動風。
斐棋寫下：「My first World Cup!不敢相信！我居然親眼看到世界盃了！現場的臨場感真的太太太震撼了，錢錢沒有不見，只是變成超讚的體驗！就算不是自己的國家，看到全場為了同一個目標團結一心、國旗大展開的那一刻，真的被那份氛圍感動到不行～」
上週，斐棋本來沒機有會進球場，沒想到，運氣爆棚買到affordable tickets（平價門票），當下直接決定衝去現場，「畢竟四年才一次，Life is too short，真的不要給自己留下遺憾，這種殿堂級的重大比賽，有生之年一定要親自參與一次！」
斐棋看完比賽後有感而發，「原來這就是球賽的魔力！跟著來自全世界的人一起歡呼、一起尖叫的感覺，This is what I call passion!從沒想過能參與2026 World Cup，果然美好的事情都是未知的，宇宙早就默默幫我安排好一切了 Universe has the best plans for me.感謝宇宙，圓夢成功！」
貼文發布後，留言區湧入粉絲表示：「羨慕妳」、「能感受現場氣氛就很感動」、「不管是那隊，能看到一場世界盃已經是很多人夢想了」、「好熱血」、「好讚！我也很想去看世足現場！」有人則大誇：「邪惡角度」、「女神超美」、「秀色可餐！」
斐棋除了是Uni-Girls現役成員，也曾經在職籃台鋼獵鷹Wings Girls、新竹攻城獅Muse Girls服務，棒籃雙棲啦啦隊資歷豐富，2022年加入運動實境節目《全明星運動會》第四季，擔任紅隊經理，畢業於表演科班、紐約電影學院戲劇系的她，亦跨足影視，參與台劇《最孤獨的小酒館》演出，也主持網路料理節目，發展全方位。
個性認真又天然呆 高反差純欲令人著迷
擁有清純五官、水漾大眼的斐棋，個性真誠瘋狂又認真，帶點天然呆萌的氣質，曾經參加節目《娛樂百分百》女孩選拔，高反差「純欲」風格令人著迷，她的專長有舞蹈、武術與拳擊，表演融合街舞與高能量動作，在舞台上散發鄰家女孩活力，人氣持續累積中。