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▲賴瑞隆表示，上個月外圍環流凸顯二仁溪部分河道淤積及排水瓶頸，若未及時處理，再遇豪雨恐將加劇積淹水風險。（圖／高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆提供）

▲ 二仁溪屬於經濟部水利署第六河川分署主管，上月豪雨二仁溪流域發生短延時強降雨，最大一小時雨量達105毫米，二仁溪溢流造成周邊區域積淹水。（圖／高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆提供）

上月颱風外圍環流豪雨造成二仁溪旁田寮月世界一帶積淹水，如今強颱巴威來勢洶洶，高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆今（5）日邀集經濟部水利署、水利局及田寮區公所等相關單位進行「二仁溪整治暨興建及加高護岸相關事項」會勘，賴瑞隆除了要求水利署及相關單位在颱風前夕把握時間疏濬外，更向經濟部爭取3億經費改建抽水站，提升防洪量能。該項提案現場也取得水利署等相關單位的允諾。二仁溪屬於經濟部水利署第六河川分署主管，上月豪雨二仁溪流域發生短延時強降雨，最大一小時雨量達105毫米，二仁溪溢流造成周邊區域積淹水。賴瑞隆表示，上個月外圍環流凸顯二仁溪部分河道淤積及排水瓶頸，若未及時處理，再遇豪雨恐將加劇積淹水風險，雖然107年已進行加高堤防工程，但面對短延時的降雨，仍須要持續檢討堤防作業，提高防洪目標，以期汛期可望發揮防洪排水功能。賴瑞隆說，面對極端氣候帶來的挑戰，治水必須兼顧短期應變與長期治理，除要求相關單位在颱風來臨前進行清淤作業，中長期爭取經費有效防洪，並督促後續工程盡速推動，讓排水系統更加完善，降低豪雨造成的衝擊，保障居民安全。高雄市議員黃明太表示，二仁溪整治是田寮地區長期的問題，有效疏濬及改建抽水站才能真正防範極端氣候帶來的影響，期許相關單位可以加速作為，保障民眾生命安全。高雄市議員陳明澤表示，相關單位該持續加強排水設施巡查、維護及改善，針對易受災區域提前部署防汛整備，以提升整體排水效能與防災韌性。