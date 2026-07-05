2026年世界盃足球賽正式進入16強淘汰賽，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，本集鎖定「森巴軍團」巴西迎戰北歐勁旅挪威的焦點之戰。神蛙「蛙貴」這次沒有選擇巴西或挪威勝出，而是大膽預測雙方將在正規90分鐘（含下半場傷停補時）踢成平手，比賽將進入延長賽甚至PK大戰才能分出勝負。
上一場成功命中法國擊敗巴拉圭後，蛙貴終於擺脫2連敗陰霾，目前累積戰績11勝13敗，命中率回升至45.8%。雖然距離重返5成勝率還有一小段距離，但近期手感已有回溫跡象，也讓球迷開始期待「神蛙第六感」是否再度上線。
神蛙不選勝負 看好90分鐘難分高下
巴西將於台灣時間7月6日凌晨4點交手挪威，本場台灣運彩賽事編號1012，根據台灣運彩盤口資訊，巴西獨贏賠率1.50，和局3.40，挪威勝出2.85。讓分盤部分，巴西讓1球賠率2.50，和局（巴西剛好贏1球）3.55，挪威受讓1球1.60。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.43、小球2.10；3.5球盤則為大球2.10、小球1.43。至於兩隊是否皆能取得進球部分，「是」賠率1.32，「否」賠率2.25。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對巴西與挪威之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表「和局」的金蛙球門區，看好兩隊在正規90分鐘內無法分出勝負，必須進入延長賽繼續廝殺。
巴西擁有豪華的進攻陣容，是本屆世界盃奪冠熱門之一；挪威則由哈蘭德（Erling Haaland）領軍，反擊效率驚人。兩隊火力十足，也讓這場16強對決被不少球迷視為提前上演的冠軍級較量。面對這場強強對話，蛙貴選擇相信雙方實力接近，誰都無法在90分鐘內終結比賽。
手感回溫後 蛙貴能否挑戰連勝？
一路走來，蛙貴曾寫下連續命中的高光時刻，也曾因多次逆風預測，被球迷戲稱是「世界盃反指標」。然而，每當外界開始質疑牠時，蛙貴總能在關鍵時刻重新找回手感，因此每一次預測都成為球迷熱烈討論的話題。
目前蛙貴累積戰績11勝13敗，命中率45.8%。這回大膽預測巴西與挪威將在正規時間踢成平手，究竟能否連續命中、將勝率持續往5成逼近，還是再度跌入低潮？答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》持續陪伴世界盃淘汰賽，看看神蛙是否能再次展現驚人的「第六感」，寫下新的神預測紀錄。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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巴西擁有豪華的進攻陣容，是本屆世界盃奪冠熱門之一；挪威則由哈蘭德（Erling Haaland）領軍，反擊效率驚人。兩隊火力十足，也讓這場16強對決被不少球迷視為提前上演的冠軍級較量。面對這場強強對話，蛙貴選擇相信雙方實力接近，誰都無法在90分鐘內終結比賽。
一路走來，蛙貴曾寫下連續命中的高光時刻，也曾因多次逆風預測，被球迷戲稱是「世界盃反指標」。然而，每當外界開始質疑牠時，蛙貴總能在關鍵時刻重新找回手感，因此每一次預測都成為球迷熱烈討論的話題。
目前蛙貴累積戰績11勝13敗，命中率45.8%。這回大膽預測巴西與挪威將在正規時間踢成平手，究竟能否連續命中、將勝率持續往5成逼近，還是再度跌入低潮？答案將在比賽結束後正式揭曉。
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