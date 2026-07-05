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基隆七堵區一所私立幼兒園爆出疑似集體虐童事件，對此市長謝國樑今（5）日特別發文表示，作為一個父親感到非常難過，看著相關影片眼淚就掉下來。自己固定一周兩次與家長召開會議，聽著家長告訴他種種孩子們受傷的情境，聽著聽著眼淚又掉下來，說明現在市府應該做的，就是把幼兒園廢照，讓犯罪的教保員終身不能任教，並且依法公布其姓名；司法的追訴則是可以將犯罪者課以刑法，使其入監服刑，還給孩子公道。謝國樑表示，作為一個父親看到幼稚園有虐童事件真的是非常的難過，事情發生後，立即請教育處把相關影片提供給他，看了以後真的是非常的難過，看著看著眼淚就掉下來了。深知這是一個很嚴重的虐童事件，受虐的學生及家長一定也非常的難過。所以當下就決定要親自盡量陪伴這些家長，在各方面給予協助，希望能夠讓這些家庭的傷害減到最低。因此從一開始就固定一週兩次與家長召開會議。家長們告訴我種種孩子們受傷的情境，「聽著聽著眼淚又掉下來，真的是令人很憤怒！」謝國樑說，孩子受傷的家長希望學校停業，自己也非常認同這樣子的觀點。但還是有其他的家長提出希望表現比較正常的班級不要變動太大，以免影響到其他學生的受教環境。因此市府決定採取分兩階段懲處，一方面清查所有的影片以確保停業處分的一個法律完整性，一方面要來協助需要全面轉學的家庭，希望讓孩子的影響減少的比較低。這是一個基隆的大事情，做為一個家長，也了解到孩子們受苦，家長其實比孩子還要痛。所以要盡可能做能做的，也就是持續陪伴家長盡量將各方面的事務都處理妥善。謝國樑說，目前按照行政程序來看，第二階段的懲處教育委員應該在週二可完成開會，週三即可宣布廢照。之後就要進行全面轉學安排的安置，這一點跟廢照其實是一樣的重要。在過程中也有相關的同仁一方面感到自責，一方面也是壓力大。處長徐嬿立在第一次家長會議後相當難過，並當下就跟她請辭，而自己也尊重她的意願。楊副處長則是在第一時間發言不當，並在調查中不夠配合家長，市府也在檢討中。謝國樑表示，現在最重要的，就是應有的法律正義必須要能夠維持。也特別感謝基隆地檢署，據市警局長林信雄昨天傍晚的轉述，地檢署也會加速偵辦這個案件，還給家長應有的公道。謝國樑強調，現在市府應該做的，就是把幼兒園廢照，讓犯罪的教保員終身不能任教，並且依法公布其姓名；司法的追訴則是可以將犯罪者課以刑法，使其入監服刑，還給孩子公道。謝國樑說，週一傍晚會召開第五次的市府家長會議，對於家長的訴求跟觀點，完全可以理解並感同身受。自己也是一位孩子的爸爸，換做是他碰到也會有這樣的反應。也告知市警局長林信雄面對家長的抗議，政府必須體諒這些家長的心情，自己會持續的陪伴家長協助他們解決問題，努力的還給他們一個身心健全的環境。