台中開業42年歷史的「洪家回春堂鹽酥雞」中美總堂，位於西區中美街，是向上市場排隊名店之一，小當家近日在社群粉專發文表示：「非常抱歉，洪家回春堂鹽酥雞準備要畢業了。」掀起廣大粉絲哀嚎：「看到的人也要流淚了」、「國小吃到現在 難過」。《NOWNEWS今日新聞》記者回憶自己也曾在旅行時，買回飯店當宵夜吃，因為像中藥行的店名特殊、甜不辣口感香酥脆而印象深刻，現在也開始感傷地流口水了。
台中42年「洪家回春堂鹽酥雞」驚傳歇業！粉絲全哭了
台中知名排隊名店「洪家回春堂鹽酥雞」中美總堂，位於西區中美街向上市場，飄香42年歷史，不只當地人愛吃，連外地旅客前往遊玩，也不忘特地採買享用。
「洪家回春堂鹽酥雞」小當家近日在社群粉專發文表示：「打字會流眼淚是正常的嗎？雖然知道，早晚會有這一天～但畢竟是老闆嬤和阿爸撐起一家人的鹽酥雞啊⋯非常抱歉，小當家沒辦法繼續帶往下一個30年洪家回春堂鹽酥雞準備要畢業了。」
掀起廣大粉絲哀嚎，紛紛不捨留言表示「若真的的確打字會流淚，看到的人也要流淚了！」「我國小從阿姨炸吃到現在 難過」、「今天不是4/1愚人節，不要開玩笑。」好多人認同，「台中最好吃鹽酥雞要畢業了」。
目前「洪家回春堂鹽酥雞」中美總堂尚未證實正式歇業時間，但小當家最新透露，「7/5正常營業中」，看到報導的饕客，不妨趕緊出門搶吃一波。
記者也對「洪家回春堂鹽酥雞」甜不辣念念不忘！好吃口感成絕響
說起這家鹽酥雞，《NOWNEWS今日新聞》記者也很有印象，回憶自己也曾在2022年前往台中旅行時，晚上看完夜景特地繞去買回飯店當宵夜吃，還記得趕往店家路上，心急地先打開Line訂餐（好方便）！
一開始因為特殊店名好像中藥行而被吸引，至今仍記得打開袋子迸發獨特胡椒香氣，鹽酥雞炸得酥脆、咬下卻仍然很juicy；最特別的是，甜不辣有夠香、酥、脆，「是我沒有吃過的口感，還瞪大眼睛示意朋友快吃快吃」，因此而印象深刻，現在記者也有點感傷地流口水了。
翻開饕客點名的還有「我的雞皮和雞屁股要沒了難過」、「我心目中最好吃的雞爪雞皮豆干和米血」、「我的炸豆包！」、「甜不辣是我心目中台中最好吃的」、「雞爪、鹹酥雞、甜不辣！」感嘆又一家名店要走入歷史。
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台中知名排隊名店「洪家回春堂鹽酥雞」中美總堂，位於西區中美街向上市場，飄香42年歷史，不只當地人愛吃，連外地旅客前往遊玩，也不忘特地採買享用。
「洪家回春堂鹽酥雞」小當家近日在社群粉專發文表示：「打字會流眼淚是正常的嗎？雖然知道，早晚會有這一天～但畢竟是老闆嬤和阿爸撐起一家人的鹽酥雞啊⋯非常抱歉，小當家沒辦法繼續帶往下一個30年洪家回春堂鹽酥雞準備要畢業了。」
目前「洪家回春堂鹽酥雞」中美總堂尚未證實正式歇業時間，但小當家最新透露，「7/5正常營業中」，看到報導的饕客，不妨趕緊出門搶吃一波。
說起這家鹽酥雞，《NOWNEWS今日新聞》記者也很有印象，回憶自己也曾在2022年前往台中旅行時，晚上看完夜景特地繞去買回飯店當宵夜吃，還記得趕往店家路上，心急地先打開Line訂餐（好方便）！
一開始因為特殊店名好像中藥行而被吸引，至今仍記得打開袋子迸發獨特胡椒香氣，鹽酥雞炸得酥脆、咬下卻仍然很juicy；最特別的是，甜不辣有夠香、酥、脆，「是我沒有吃過的口感，還瞪大眼睛示意朋友快吃快吃」，因此而印象深刻，現在記者也有點感傷地流口水了。
翻開饕客點名的還有「我的雞皮和雞屁股要沒了難過」、「我心目中最好吃的雞爪雞皮豆干和米血」、「我的炸豆包！」、「甜不辣是我心目中台中最好吃的」、「雞爪、鹹酥雞、甜不辣！」感嘆又一家名店要走入歷史。