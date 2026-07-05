2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）對全世界足球員、球迷來說，是至高無上的競技舞台，對場上執法的裁判而言，同樣是最高榮譽的舞台。美國有線電視新聞網《CNN》近日聚焦報導全球足球裁判在成為世界盃裁判前，所必須通過的嚴格選拔過程，以及他們為此付出的個人犧牲。在全球3725名國際裁判中，僅4.5%能夠在會內賽執法，在這當中，必須忍受辛苦的訓練，以及因犧牲家庭導致離婚率高，瑞典籍裁判林德伯格（Leif Lindberg）指出，「大多數的裁判至少都經歷過一次離婚，許多人都為犧牲家庭生活付出了沉重的代價。」
要成為世界盃裁判必須做出不少犧牲 林德伯格：「多數人都離過婚」
本屆世界盃美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，共編制了52名主裁判、88名助理裁判、30名VAR殘判，總計170人的裁判陣容。隨著本屆會內賽參賽國擴大至48隊、總場次增加到104場，裁判團規模也創下歷屆之最。這些裁判來自全球50個 FIFA 會員國，其中也包含了6名女性裁判。
要成為世界盃裁判，必須具備數10年的執法經驗並通過極其殘酷的檢驗過程。曾在2002年韓日世界盃決賽擔任助理裁判的瑞典籍裁判林德伯格接受《CNN》採訪時回憶道，「我們所有人的夢想，就是能在世界盃的舞台上執法。」然而他坦言，要將夢想變為現實，除了需要具備卓越的執法能力外，還必須做出不少犧牲。
林德伯格透露，「大多數的裁判至少都經歷過一次離婚，許多人都為犧牲家庭生活付出了沉重的代價。」根據FIFA的資料顯示，本屆世界盃的裁判選拔工作早在2022年卡達世界盃結束後就已經啟動。候選人們必須參與研討會、通過體能測試，並且具備執法FIFA主辦賽事的經驗。此外，裁判們在過去3年間於國內外賽事的判決表現，也持續受到追蹤評估，最終才敲定這份執法名單。
裁判不能吹母國比賽 法維拉尼：「很矛盾的心情」
曾主哨2014年巴西世界盃決賽的義大利籍裁判法維拉尼（Renato Faverani）解釋，「在每場重要比賽中，都會有1到2名評估員在看台上觀察裁判組。賽後我們會收到評分，並與其他裁判團隊進行全面比較。」即使成功入選世界盃裁判陣容，也不保證每場比賽都能上場。每場比賽的執法裁判，都是在開賽前3、4天，綜合考量裁判近期的執法表現後才決定派任。
同時為了避免利益衝突，裁判絕對不會被分配到自己國家的比賽。林德伯格笑稱自己曾有過一邊為祖國國家隊加油、一邊卻又希望他們被淘汰的矛盾經驗，「（在2002年世界盃時）如果瑞典隊踢進決賽，那我就得提早打包回家了。」
要成為世界盃裁判 平均要耗費30年
《CNN》直言，對裁判而言，被選為世界盃決賽的主裁判是至高無上的榮譽。法維拉尼憶起2014年巴西世界盃時，全體裁判齊聚一堂，由時任FIFA主席布拉特（Sepp Blatter）宣布決賽裁判名單的瞬間，「當名字被唸出來的那一刻，那2、3個小時可謂是人生中最棒的時光。但緊接著，排山倒海的壓力和責任感就湧了上來，當時只想著希望比賽趕快開始。」
對於世界盃執法，裁判們的備戰工作從賽前幾天就開始了。《CNN》指出，裁判不僅每天要進行長跑、重量訓練等體能訓練，還得花上好幾個小時分析對陣雙方的比賽影片，掌握球隊的戰術特點甚至是球員的個人習性。法維拉尼說明，「理解球隊的防守戰術和球員特質至關重要，我們也會向先前執法過該球隊的同事尋求建議。」《CNN》統計，像這樣一步步走上世界盃舞台，平均需要耗費約30年的時間。
全球3725位FIFA裁判 僅4.5%進入世界盃
在全球名列FIFA國際裁判名單的3725人當中，最終能參與本屆世界盃的裁判僅佔了微乎其微的4.5%。此外，絕大多數的裁判為了維持生計，平時都還保有自己的本業。林德伯格表示，多虧自己經營公司，才能在下午擠出時間訓練，確保每週維持 5天的訓練量。特別是裁判的平均年齡普遍高於參賽球員，為了在全場比賽中跟上球員的移動速度，他們反而需要進行強度更高的體能訓練。林德伯格指出，「雖然球員們進行各式各樣的訓練是事實，但我們因為年齡的關係，必須比球員付出更多的體能訓練。」
近年來，隨著VAR（錄影輔助）的引進以及網路環境的轉變，裁判們承受的輿論負擔也日益沉重。非營利組織Referee Abroad代表庫爾奇奧（Daniel Curcio）表示，「網路上的惡意批評已成家常便飯，這導致大眾對裁判的信任崩塌，願意加入的新進裁判也正在減少。」庫爾奇奧呼籲，「就像球員也會踢飛罰球一樣，大眾也需要理解『裁判同樣會犯錯』的事實。」
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本屆世界盃美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，共編制了52名主裁判、88名助理裁判、30名VAR殘判，總計170人的裁判陣容。隨著本屆會內賽參賽國擴大至48隊、總場次增加到104場，裁判團規模也創下歷屆之最。這些裁判來自全球50個 FIFA 會員國，其中也包含了6名女性裁判。
要成為世界盃裁判，必須具備數10年的執法經驗並通過極其殘酷的檢驗過程。曾在2002年韓日世界盃決賽擔任助理裁判的瑞典籍裁判林德伯格接受《CNN》採訪時回憶道，「我們所有人的夢想，就是能在世界盃的舞台上執法。」然而他坦言，要將夢想變為現實，除了需要具備卓越的執法能力外，還必須做出不少犧牲。
林德伯格透露，「大多數的裁判至少都經歷過一次離婚，許多人都為犧牲家庭生活付出了沉重的代價。」根據FIFA的資料顯示，本屆世界盃的裁判選拔工作早在2022年卡達世界盃結束後就已經啟動。候選人們必須參與研討會、通過體能測試，並且具備執法FIFA主辦賽事的經驗。此外，裁判們在過去3年間於國內外賽事的判決表現，也持續受到追蹤評估，最終才敲定這份執法名單。
曾主哨2014年巴西世界盃決賽的義大利籍裁判法維拉尼（Renato Faverani）解釋，「在每場重要比賽中，都會有1到2名評估員在看台上觀察裁判組。賽後我們會收到評分，並與其他裁判團隊進行全面比較。」即使成功入選世界盃裁判陣容，也不保證每場比賽都能上場。每場比賽的執法裁判，都是在開賽前3、4天，綜合考量裁判近期的執法表現後才決定派任。
同時為了避免利益衝突，裁判絕對不會被分配到自己國家的比賽。林德伯格笑稱自己曾有過一邊為祖國國家隊加油、一邊卻又希望他們被淘汰的矛盾經驗，「（在2002年世界盃時）如果瑞典隊踢進決賽，那我就得提早打包回家了。」
要成為世界盃裁判 平均要耗費30年
《CNN》直言，對裁判而言，被選為世界盃決賽的主裁判是至高無上的榮譽。法維拉尼憶起2014年巴西世界盃時，全體裁判齊聚一堂，由時任FIFA主席布拉特（Sepp Blatter）宣布決賽裁判名單的瞬間，「當名字被唸出來的那一刻，那2、3個小時可謂是人生中最棒的時光。但緊接著，排山倒海的壓力和責任感就湧了上來，當時只想著希望比賽趕快開始。」
對於世界盃執法，裁判們的備戰工作從賽前幾天就開始了。《CNN》指出，裁判不僅每天要進行長跑、重量訓練等體能訓練，還得花上好幾個小時分析對陣雙方的比賽影片，掌握球隊的戰術特點甚至是球員的個人習性。法維拉尼說明，「理解球隊的防守戰術和球員特質至關重要，我們也會向先前執法過該球隊的同事尋求建議。」《CNN》統計，像這樣一步步走上世界盃舞台，平均需要耗費約30年的時間。
在全球名列FIFA國際裁判名單的3725人當中，最終能參與本屆世界盃的裁判僅佔了微乎其微的4.5%。此外，絕大多數的裁判為了維持生計，平時都還保有自己的本業。林德伯格表示，多虧自己經營公司，才能在下午擠出時間訓練，確保每週維持 5天的訓練量。特別是裁判的平均年齡普遍高於參賽球員，為了在全場比賽中跟上球員的移動速度，他們反而需要進行強度更高的體能訓練。林德伯格指出，「雖然球員們進行各式各樣的訓練是事實，但我們因為年齡的關係，必須比球員付出更多的體能訓練。」
近年來，隨著VAR（錄影輔助）的引進以及網路環境的轉變，裁判們承受的輿論負擔也日益沉重。非營利組織Referee Abroad代表庫爾奇奧（Daniel Curcio）表示，「網路上的惡意批評已成家常便飯，這導致大眾對裁判的信任崩塌，願意加入的新進裁判也正在減少。」庫爾奇奧呼籲，「就像球員也會踢飛罰球一樣，大眾也需要理解『裁判同樣會犯錯』的事實。」
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