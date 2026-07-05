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「大多數的裁判至少都經歷過一次離婚，許多人都為犧牲家庭生活付出了沉重的代價。」

▲美國媒體《CNN》報導，要成為世界盃裁判，平均需要耗時30年，由於年紀比球員大，需要進行的體能訓練，也不輸球員。（圖／路透／達志影像）

即使成功入選世界盃裁判陣容，也不保證每場比賽都能上場。每場比賽的執法裁判，都是在開賽前3、4天，綜合考量裁判近期的執法表現後才決定派任。

「理解球隊的防守戰術和球員特質至關重要，我們也會向先前執法過該球隊的同事尋求建議。」

▲世界盃裁判不僅僅是在場上吹判，賽前不僅要保持量好體能，更要理解參賽的球隊戰術、走位。（圖／路透／達志影像）

「雖然球員們進行各式各樣的訓練是事實，但我們因為年齡的關係，必須比球員付出更多的體能訓練。」