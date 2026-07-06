2026年小暑節氣將於7月7日（週二）到來，象徵盛夏正式開始，但根據命理專家小孟老師表示，今年小暑遇上水星、冥王星逆行，有「5禁忌」要特別注意，包括不宜曝曬、忌辛辣和油膩食物、冷氣別開太強、忌安門等。同時星象運行改變運勢，「生肖鼠、巨蟹座、水瓶座」易有衰事，建議避免出入陰氣重的地方、注意身體健康。若想在小暑改運，可準備一張黃色紙剪三個圓圈，並放入紅包袋內，即可招來強大財氣。
2026小暑節氣7/7到！強碰雙星逆行：生肖鼠、2星座衰事連連
小暑是二十四節氣的第11個節氣，約落在每年國曆的7月7日或8日，太陽到達黃經105度時即為小暑。「小」代表微熱，意味天氣開始炎熱，但還未達到一年中大暑程度，不過氣溫高、濕度大，象徵盛夏開始。但命理專家小孟老師表示，2026小暑碰上水星、冥王星逆行，5禁忌必須留意，包括不宜曝曬、忌辛辣和油膩食物、冷氣別開太強、忌安門等。同時，「生肖鼠、巨蟹座、水瓶座」易有衰事，應避免出入陰氣重的地方。
小暑冷氣不要開太強！「做錯5禁忌」恐傷身害財
📍禁忌1：小暑不宜曝曬
小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。
📍禁忌2：忌辛辣與油膩食物：
小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火，導致腸胃不順。
📍禁忌3：室內冷氣不宜開太強：
室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大，導致頭暈發生。
📍禁忌4：忌安門
小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。
📍禁忌5：三種人易有衰事
◾生肖鼠：當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。
◾巨蟹座：受到水星逆行，不宜去海邊或河邊，以免衝到水煞。
◾水瓶座：受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。
2026小暑開運攻略！簡單自製紅包轉運、招財氣
小孟老師建議，小暑時可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅包袋裡，再放到皮夾三天再丟掉即可，就能招來強大的財氣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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小暑是二十四節氣的第11個節氣，約落在每年國曆的7月7日或8日，太陽到達黃經105度時即為小暑。「小」代表微熱，意味天氣開始炎熱，但還未達到一年中大暑程度，不過氣溫高、濕度大，象徵盛夏開始。但命理專家小孟老師表示，2026小暑碰上水星、冥王星逆行，5禁忌必須留意，包括不宜曝曬、忌辛辣和油膩食物、冷氣別開太強、忌安門等。同時，「生肖鼠、巨蟹座、水瓶座」易有衰事，應避免出入陰氣重的地方。
📍禁忌1：小暑不宜曝曬
小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。
📍禁忌2：忌辛辣與油膩食物：
小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火，導致腸胃不順。
📍禁忌3：室內冷氣不宜開太強：
室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大，導致頭暈發生。
📍禁忌4：忌安門
小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。
📍禁忌5：三種人易有衰事
◾生肖鼠：當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。
◾巨蟹座：受到水星逆行，不宜去海邊或河邊，以免衝到水煞。
◾水瓶座：受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。
小孟老師建議，小暑時可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅包袋裡，再放到皮夾三天再丟掉即可，就能招來強大的財氣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。