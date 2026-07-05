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泰國蝦正面臨一場生存危機！原產於西非的魚種「黑頦帚齒非鯽」（Blackchin Tilapia），近年來在泰國水域瘋狂繁殖肆虐，使得養殖業者苦不堪言，因為許多蝦類和蟹類都被這條魚吃掉，不得不放棄養殖，漁民和餐廳業者也苦嘆，這條魚要上桌入菜也不受歡迎，賣相極差。根據衛報報導，這條原產於西非的魚種，於 2011 年首次在首都曼谷南邊的夜功府（Samut Songkhram）被發現並通報。從那時起，牠們蔓延且不斷繁殖，在泰國一發不可收拾，徹底顛覆了該府蝦農與沿海漁民的生計。根據報導，這種魚目前已進一步擴散至泰國中部與南部，攻陷了至少 19 個府，從曼谷的運河到觀光勝地芭達雅（Pattaya）的沿海水域無一倖免。外界更擔憂，這群不速之客恐將越過邊境，朝泰國的鄰國擴散。夜功府的災情尤為慘烈，當地漁民甚至被迫完全放棄養蝦業。一名漁民瓦洛（Wallop Khunjaen）痛訴，在短短兩個月內，這條外來種就吃光了他魚塭裡近百萬隻的幼蝦。「牠們什麼都吃，吃了蝦子，連螃蟹也不放過」，他無奈地說，當地的本土魚類變得越來越罕見。為了控制災情，泰國當局雖加強防治措施：包括投放「亞洲鱸魚」作為天敵進行生物防治、研發能孕育出不育後代的基因改造魚種，甚至祭出獎金鼓勵民眾捕殺，清除了數千公噸的魚量，但仍不敵黑頦帚齒非鯽繁殖的速度。專家認為要完全根除這種魚已經太遲了，泰國孔敬大學（Khon Kaen University）環境科學系助理教授托薩波（Thotsapol Chaianunporn）表示，「我們早已過了能恢復原狀的時間點」；這類魚種的幼魚的存活率極高，這讓牠們在官方實施控制措施後，很快就能捲土重來。此外，牠們的適應力極強，無論在鹹水還是純淡水環境中都能生長。托薩波認為，目前最永續的應對方案，是為這條外來種尋找經濟用途，例如將其製成動物飼料，或者直接「吃掉牠」。雖然泰國目前已研發出部分產品，包括發酵魚露，並將其用作動物飼料，但漁民表示，由於這種魚數量過於龐大，根本毫無利潤可言。泰國北欖府（Samut Prakan）海鮮餐廳老闆阿迪頌（Adisorn Jamsuksaward）坦言，這道菜很難成為店裡的暢銷商品。在北欖府魚市場賣魚攤商也曾試圖販售「黑頦帚齒非鯽」，但根本沒人買，且這種魚長相也不好看；在曼谷從事漁網銷售兼捕魚業者塔南東（Thanandon Charoenhiransaku）直言，沒人想天天吃這種魚，「你只要撒網三次，隨隨便便就能撈起 20 到 30 公斤，我們的河裡就是有這麼多。」關於泰國這場生態浩劫的源頭，至今仍充滿爭議。當地漁民已對食品企業巨頭「正大食品」（Charoen Pokphand Foods Plc，簡稱 CPF）提起訴訟，指控該公司是引入這種魚的元凶。正大食品曾於 2010 年合法進口 2,000 隻黑頦帚齒非鯽進行繁殖研究，但該公司強調所有進口的魚隻當時均已全數銷毀，並否認了指控。