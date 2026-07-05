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民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（5）日出席新北市議員廖宜琨樹林座談會，現場也吸引爆滿支持者到場，兩人進場之際短短30公尺花了超過5分鐘才走上台，現場氣氛熱烈。蘇巧慧表示，自己非常感謝樹林人的栽培，與廖宜琨在樹林扎扎實實服務10年，從大型的交通建設，到日常的學校設備翻新、人行道改善、污水下水道建設推進，在場的每一位樹林人都是見證人，「10年來，樹林真的變不一樣了。」未來她期盼有機會能夠爭取更多資源建設樹林，讓樹林迎接下一個更進步的10年。蘇巧慧說，10年來和在地里長、議員共同努力，真真正正帶動樹林持續進步，除了樹林捷運正全速施作中，捷運三鶯線上週也正式通車，以及長壽公園停車場、學勤路防洪排水設施改善完工，還有興建市民活動中心、天幕球場，改善學校軟硬體設備，推動污水下水道建設等等，因為有中央和地方齊心協力，讓樹林10年的進步眾人有目共睹，她也期盼未來有機會擴大服務，為樹林帶來更多的資源和建設，讓樹林持續前進，迎接下一個更進步的10年。針對樹林未來發展，蘇巧慧提到，期盼串聯山佳百年車站與綠廊，透過常態開放樹林調車場、設置鐵道文物館，「讓樹林成為一座活的鐵道博物館」，打造兼具產業、文化、地景的鐵道廊帶，帶動樹林地區觀光發展。此外，蘇巧慧指出，樹林是許多中小企業的聚集地，也有很好的潛力發展高科技產業，未來她希望加速樹林大柑園地區整體開發，串聯遠東科技園區、土城工業區，成為新北新的智慧工業廊帶。蘇巧慧大讚廖宜琨深耕基層多年，是她在地方最得力的搭配夥伴，不僅具有財經專業，更曾擔任新北市議會民進黨團總召，今天現場更有多位立法委員跨區站台，可見廖宜琨跨地域、跨領域的專業能力。蘇巧慧也向現場民眾懇託，請眾人持續支持廖宜琨，讓優秀的議員順利連任。廖宜琨表示，他在地服務多年，和蘇巧慧攜手推動地方大大小小的建設，尤其針對學校建設的改善，和蘇巧慧更是極力爭取，「樹林的每間國小都有我們和大家一起努力的成果」，不論是廁所整建、操場翻新、校舍整修，還是天幕球場興建、紅土棒球場改善、網球場興建等等，也懇請民眾支持蘇巧慧，讓優秀的新北在地立委擴大服務，帶更多資源到樹林建設地方。