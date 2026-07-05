我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩今（5）日下午成立鳳山後援會現場重現久違的大進場。（圖／國民黨高雄市長參選人柯志恩提供）

▲ 柯志恩強調，她若有機會帶領高雄，一定會帶高雄走進國際、讓高雄建設更好。（圖／國民黨高雄市長參選人柯志恩提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（5）日下午成立鳳山後援會，現場湧進超過3千名熱情鄉親，並重現久違的大進場。柯志恩強調，她若有機會帶領高雄，一定會帶高雄走進國際、讓高雄建設更好，呼籲市民朋友給她機會，讓國民黨在年底高雄選戰能夠贏下市長，議會席次也「全壘打」過半，現場高喊「凍蒜」聲音不斷。擔任柯志恩競選總部榮譽主委的王金平院長表示，四年前他幫柯志恩辦後援會時，現場只有1千人，今天卻來了3千多人挺身站出來支持，他認為這是柯志恩當選高雄市長的前兆。今天的鳳山後援會成立大會包括前立法院長王金平、全國農會理事長蕭漢俊、柯志恩鳳山後援會長楊煜德、國民黨立委陳菁徽、林倩綺、高雄市里長主席聯誼總會前總主席劉啟芳、鳳山里長聯誼會前主席李金福等人都到場力挺。國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽也帶領國民黨議員鍾易仲、李雅靜、劉德林、鄭安秝、許采蓁、陳玫娟、陳麗珍、蔡金晏、陸淑美、邱于軒、陳美雅、王耀裕、蔡武宏，與超過50位鳳山在地里長，還有國民黨高雄市議員參選人李振豪、童燕珍、黃裕庭，平地原住民議員候選人宋紹銘、山地原住民市議員候選人陳奕蓁等人，都現身替柯志恩加油，展現大團結氣勢。另外，王金平院長也稱讚柯志恩，有「講信用、有專業、政策好」三項優點，他強調，柯志恩四年前敗選後信守承諾，留在高雄深耕，更提出許多富有前瞻性的政見，加上專業理性的形象，相信能在高雄市政府現有基礎之上，帶領高雄變得更好，他呼籲市民朋友「有志一同」、一起來當柯志恩的分身，替柯志恩催票、拉票，讓柯志恩高票當選。柯志恩致詞時感性透露，四年前的今天，剛好就是她拎著一個皮箱，來到高雄的日子。初來乍到時，她也曾覺得心慌，第一通電話就是打給王金平院長，也在王院長的引導下，知道怎麼在高雄走出自己的路。柯志恩也謝謝四年來陪她一起打拚的議員，見證她一路走來，如何一步一腳印，讓市民看見「這柯不一樣」。另外柯志恩也感謝鍾易仲、李雅靜、劉德林、鄭安秝四位鳳山在地國民黨市議員，長期以來爭取捷運青線進入鳳山車站，高雄市政府近期也宣布青線擬改道鳳山車站消息，未來鳳山車站可望串聯五甲、仁武、楠梓，搭配捷運黃線規劃，鳳山將成為高雄最具發展潛力的商業副都心，並帶動原本鳳山舊城區的發展。全國農會理事長蕭漢俊、柯志恩鳳山後援會長楊煜德、高雄市里長主席聯誼總會前總主席劉啟芳，以及鳳山里長聯誼會前主席李金福等人，也分別送上象徵「凍蒜」、「包中」的包子、粽子、大蒜及好彩頭給柯志恩，祝福柯志恩及所有國民黨籍市議員與里長參選人，年底選戰大勝。