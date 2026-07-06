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A-Lin今年擔任金曲獎主持人，每一句話都長在觀眾的笑點上，還有觀眾敲碗她跟金曲獎簽10年合約，每年都由她主持，不止如此，A-Lin的造型一樣美到發光，她在官方YT公開幕後花絮，試穿了許多美麗的禮服，還有髮型，有幾套她無情吐槽，「這像鬼一樣」，造型師Mark更是累到爆瘦，還開玩笑說做完這場就要退休了。A-Lin官方YouTube頻道釋出金曲獎準備的幕後花絮，只見她妝容、髮型到位之後，開始試穿各種禮服，有粉紫色亮片的，還有西裝版型但是透膚的、白金色亮片細肩帶魚尾的，其中一套馬甲為了塑造腰身，至少3個人在後面拉，造型師一派輕鬆說，「我覺得這邊不要緊欸，反而這邊可以緊。」其他人七嘴八舌討論，A-Lin直喊，「都是他們在講！」後來A-Lin到小巨蛋看場景佈置，對腳本流程，空檔還要確認造型，她面無表情地看著照片，「妳看這個很像鬼，這個也很像鬼，這很像參加誰的婚禮，這到底是誰」雖然畫面沒有拍到是哪一套，但從A-Lin嘴巴講出來莫名好笑，造型師Mark還說，「我要退休了！」但也不難看出，A-Lin和背後整個團隊，都相當看重此次的挑戰，許多粉絲都留言，「Mark好帥」、「好喜歡花絮啊」、「團隊太厲害了」。