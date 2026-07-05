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暫緩使用福懋、福壽、泰山及中聯等品牌所有油品

台中受波及學校名單

防堵問題油影響學生健康，台中市政府教育局積極清查，目前有39所學校及1所教育機構受波及。教育局已於第一時間要求相關團膳業者及學校立即停止使用問題油品，並通知全面下架、清點庫存，不得再使用，以降低任何可能風險。今（5）日公布受波及學校名單，並宣布校園全面停用相關油品，並啟動專案稽查，確保校園食品安全。為進一步確保學生及幼兒飲食安全，教育局宣布自即日起，台中市轄內所有高中以下學校及公私立幼兒園全面暫緩使用福懋、福壽、泰山及中聯等品牌所有油品，後續將俟確認產品安全無虞後，再檢討恢復使用時程。在此期間，各校將全面改採其他符合食品安全規範且來源明確的油品供餐，確保學生用餐品質不受影響。教育局強調，即日起至新學期開學後，教育局將啟動校園午餐用油專案稽查，赴團膳業者及學校辦理現場督導及盤點，全面查核油品品牌、來源、進貨憑證、庫存管理及供餐作業流程，並要求團膳業者及學校落實自主管理制度，嚴格把關校園用油安全，杜絕任何食安疑慮。守護學生健康沒有任何妥協空間，未來將持續配合調查進度，滾動檢討各項管理措施，並即時向社會及家長公布最新資訊。台中市截至7月5日共有39所學校（8所高中、7所國中、24所國小）及1所實驗教育機構曾使用受影響批號油品，名單如下：衛道中學、東大附中、台中一中、台中高工、新民高中、宜寧中學、華盛頓高中、啟明學校、居仁國中、漢口國中、雙十國中、大德國中、三光國中、立人國中、中山國中、東大附小、重慶國小、益民國小、宜欣國小、永隆國小、力行國小、內埔國小、中和國小、大林國小、新社區東興國小、協成國小、大南國小、福民國小、大勇國小、鹿峰國小、華盛頓小學、大安國小、文武國小、海墘國小、六寶國小、公明國小、陽明國小、汝鎏國小、三光國小、今日蒙特梭利實驗教育機構。