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▲任嘉倫主演《錦衣之下》、《周生如故》等陸劇迅速竄紅，被觀眾封為「古裝劇男神」。（圖／翻攝自任嘉倫Allen微博）

中國男星任嘉倫主演《錦衣之下》、《周生如故》及《一生一世》等多部熱門古裝與現代陸劇迅速竄紅，被觀眾封為「古裝劇男神」，與明星老婆聶歡結婚約10年的他，近年頻頻被傳婚內出軌，近日又遭狗仔爆料婚變和分居，稱任嘉倫出差時連續住在飯店兩個晚上，沒有回家，不過本人已經發聲駁斥謠言，指出只是「正常的工作安排」。知名狗仔劉大錘日前在直播中表示，任嘉倫在上海出席品牌活動期間，連續兩個晚上都入住飯店，沒有回家，推測他和愛妻聶歡婚變而分居，但也坦承「各種操作下，我們也是沒拍到（證據）」，而大多數網友認為，藝人深夜收工後為了避免打擾家人、就近入住飯店是很常見的事，只憑外宿兩晚就質疑婚變，邏輯上根本站不住腳。針對狗仔繪聲繪影，任嘉倫親自回應，指出那是5月的工作行程，當天收工時已經凌晨兩三點，因為隔天一早還有拍攝工作，且回家往返要花上兩個小時，為了避免折騰自己和吵醒妻兒，才會就近住飯店，「純屬正常工作安排，分居、婚變說法完全不實！」任嘉倫的妻子是中國前演員聶歡，兩人於2011年至2012年間因為練舞和工作相識，並在2016年結婚，任嘉倫在2017年憑藉《大唐榮耀》爆紅後，正處事業上升期時，他選擇公開承認兩人的戀情與已婚身分，被輿論肯定很有擔當，夫妻倆目前育有一子。