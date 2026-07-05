布萊頓大學生物學博士Neil Maxwell也解釋原因，在未適應高海拔環境情況下，運動員心率恐飆升到新高，「球員在上半場就會感受到平時比賽最後15分鐘的疲勞感。」

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2026世界盃16強淘汰賽，英格蘭即將作客墨西哥城，在著名的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）迎戰東道主墨西哥。這座球場海拔高達2,240公尺，成為三獅軍團當前最大敵人，不僅主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）表達擔憂，針對英格蘭即將面臨的「高原作戰」，圖赫爾日前就坦言，由於賽程緊湊，球隊直到擊敗民主剛果後才確定前往墨西哥，根本沒有足夠的時間適應環境。「高海拔當然是個巨大的劣勢，因為我們不可能在短短4天內在生理上適應它，這完全辦不到。 醫學建議是提前10天抵達，要不就是比賽前夕才抵達，這是一場我們必須面對的硬仗。」在高海拔球場踢球到底多困難，多方運動生理學與運動科學經由研究結果顯示，對未經長期適應的運動員來說，影響是即時且累積性的。「雖然高空的氧氣比例不變，但低氣壓會使肺部很難將氧氣壓入紅血球。」布萊頓大學Neil Maxwell博士指出，「球員在上半場就會感受到平時比賽最後15分鐘的疲勞感。」英國中長跑運動員艾爾森（Callum Elson）也分享經驗，在高原行走時可能沒感覺，但一旦高強度運動，「最糟的是心率一旦飆高，就幾乎降不下來。」，這將嚴重拉長球員在兩次衝刺之間的恢復時間。而伯恩茅斯大學Rebecca Neal博士，則引用未適應高原的運動員數據指出，至於英格蘭該如何應對這樣的劣勢，專家預測，，因此當家球星凱恩（Harry Kane）高空轟炸將是關鍵。最後則是關鍵換人，《BBC》就提到，圖赫爾必須在下半場果斷且充分地使用5個換人名額，用換人還填補先發球員因高原反應而急劇下滑的體能。