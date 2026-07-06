我是廣告 請繼續往下閱讀

3男「扮綿羊偷渡」故事瘋傳 網友：到底為什麼覺得會成功

▲「綿羊偷渡」故事在社群平台引發熱議，不少網友笑稱宛如《笑笑羊》真人版，事件與圖片均遭查證並非真實。（圖／翻攝自X）

《笑笑羊》、《超級變變變》真相曝光！照片全是AI生成

▲《笑笑羊》自2007年推出後深受全球觀眾喜愛。（圖／Aardman Animations）

「是不是哪隻羊怪怪的？」近日一組「3名男子偽裝成綿羊偷渡西班牙」的照片在 Threads、Instagram 等社群平台瘋傳，貼文聲稱，阿爾及利亞3名男子為了偷渡西班牙，偽裝成綿羊，混入真正的羊群中，最後卻因「走路姿勢太奇怪」遭當場識破。超荒謬的劇情搭配畫面，讓大批網友笑翻，直呼根本是《笑笑羊》真人版，也有人頒發「超級變變變冠軍」給他們。不過，經查證後發現，這其實是一則AI生成圖片搭配虛構故事的假新聞。網路流傳的文章描述，3名男子試圖從阿爾及利亞偷渡至西班牙，為了躲避邊境查緝，竟將自己包裹厚厚棉花、把臉塗黑，假裝成「笑笑羊」，混進真正的羊群中，希望趁著夜色神不知鬼不覺穿越邊境。網路文章寫道，警方巡邏時發現羊群中有幾隻羊「走位和移動姿勢」特別詭異，怎麼看都不像真的綿羊，上前查看後，才揭穿3人的偽裝，甚至引述官員說法稱，這是近年見過「最奇葩的偷渡方式」。除此之外，流傳文章還加入邊境圍欄、熱成像監控、人體與綿羊體溫差異、AI辨識步態等細節，讓整起事件看起來宛如真正的國際新聞，因此吸引不少人信以為真。由於照片十分逼真、劇情又過於荒謬，貼文短時間就在社群平台瘋傳，許多人留言「可以理解為什麼當場被逮」、「超級變變變冠軍」、「到底為什麼覺得這樣會過」、「好像介於不太聰明跟好有創意之間」。有人笑稱3人的造型根本就是英國經典黏土動畫《笑笑羊》真人版，更直接貼出《笑笑羊》的劇照回應，讓留言區充滿各種迷因。然而，這起「綿羊偷渡」事件其實並非真實發生，根據國際事實查核機構 AFP Fact Check 查證，網路流傳的照片皆為AI生成，沒有任何可信證據顯示曾發生「3名男子偽裝成綿羊偷渡西班牙遭逮」的案件，也沒有阿爾及利亞、西班牙官方或國際主流媒體報導此事。雖然事件最後證實是假新聞，但仍因內容充滿戲劇性，加上照片真假難辨，成功引發大量討論。隨著生成式AI快速發展，網路上出現愈來愈多結合AI圖片與虛構故事的內容，外觀看似專業、敘事完整，甚至引用看似可信的技術細節，容易讓人誤以為是真實事件，若遇到過於離奇、卻沒有可信媒體報導的新聞時，不妨先查證消息來源，再分享給他人，以免假資訊持續擴散。