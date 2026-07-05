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愛爾達24天狂抓7000起盜播世足賽事件！Twitch實況主已被告

▲台灣轉播權總代理愛爾達電視今（5）日晚間曬出報案單，已經提告盜播世界盃的Twitch實況主。（圖／愛爾達體育家族臉書）

▲愛爾達公司已經針對幾起惡意慣犯行為，進行相關法律動作，已至刑警局智財權偵查大隊報案。（圖／愛爾達體育家族臉書）

2026年美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup）目前進入最高潮的16強階段，賽事關注熱度越來越高。而台灣轉播權總代理愛爾達電視今（5）日晚間也發文表示，已經查獲超過7000起盜版行為，並已對幾起惡意慣犯行為進行法律動作，甚至還曬出報案單，指出已有Twitch實況主遭提告。貼文曝光也引來數千名觀眾留言力挺：「支持正版！」2026年世界杯從6月12日開始踢小組賽，到了明（6）日賽事也進入最精采的16強階段。而台灣轉播權總代理愛爾達電視晚間無預警曬出報案單，受理時間為昨（4）日17時04分，內容為：，發生時間則是在6月21日上午8時。世足賽開踢至今已24天，愛爾達公司也提到：「目前已查獲超過7000起盜版行為，本公司查盜小組將持續查緝非法收視來源，並維護國際足總FIFA在台轉播版權與總代理之相關權利。」此外，愛爾達也強調，已經針對幾起惡意慣犯行為，進行相關法律動作，已至刑警局智財權偵查大隊報案。消息曝光後，也讓大批觀眾在下方留言力挺：「愛爾達我大哥，硬起來，絕對支持正版」、「愛爾達真的是我最愛的體育頻道」、「支持愛爾達大哥」、「支持正版愛爾達，不然以後誰花錢買版權轉播」。