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貝克漢兒子這次真的闖禍了！2026年美加墨世界盃16強戰，阿根廷以3：2驚險擊敗維德角，但賽後焦點卻被貝克漢（David Beckham）二兒子羅密歐（Romeo Beckham）搶走。他與女友穿著阿根廷球衣現身看台，引爆英格蘭球迷怒火。由於英格蘭與阿根廷有「上帝之手」、1998年貝克漢染紅等世仇記憶，羅密歐此舉也被痛批「太白目」。當天，羅密歐與女友金·特恩布爾（Kim Turnbull）一同現身球場看台。令人傻眼的是，兩人身上竟然都穿著阿根廷國家隊的藍白條紋球衣，用最直接的方式表達對由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷隊的支持。這一幕透過轉播鏡頭傳回英國後，瞬間引爆了英格蘭球迷的怒火。包含《每日郵報》與《太陽報》等英國八卦與體育媒體，立刻將焦點鎖定在這位「英格蘭足球傳奇之子，竟然公然支持阿根廷」的爭議事件上。對於許多英格蘭人來說，羅密歐的行為已經超出了單純的「個人偶像崇拜」，更像是一種白目的「挑釁」。由於英格蘭與阿根廷之間有著極為深厚的歷史與體育血仇，從1982年的福克蘭群島戰爭，到世界盃賽場上馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」，兩國的對立情緒從未真正消散。諷刺的是，貝克漢本人在1998年世界盃對陣阿根廷時，也曾因紅牌事件成為英格蘭的「全民公敵」，如今兒子卻穿上阿根廷球衣，無疑是觸碰了英格蘭人最敏感的政治與體育神經。面對外界如海嘯般的抨擊與熱議，羅密歐至今一直保持沉默，並未對外解釋為何選擇穿上阿根廷球衣；而深諳公關操作的老爸貝克漢，當天則非常聰明地選擇了中立的穿著，並未跟著兒子一起「踩紅線」。讓這起「球衣事件」持續延燒的另一個主因，在於本屆世界盃的賽程走向。如果英格蘭能如預期在接下來的賽事中淘汰墨西哥，並擊敗巴西與挪威之間的勝方；而阿根廷也能順利擊退埃及與瑞士或哥倫比亞的勝方，那麼英格蘭與阿根廷這對世紀世仇，極有可能在「準決賽（4強戰）」狹路相逢。