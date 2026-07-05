強烈颱風「巴威」持續朝向西北西移動，預計在週五（10日）、週六（11日）最接近台灣，目前路徑仍有不確定性。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（5）日提到，巴威颱風正走進「高海水熱焓量海域」的超級補血區，未來48小時強度將迎來第二次巔峰。
巴威颱風第二次增強！未來48小時持續補充能量
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（5）日晚間發文分享「巴威的超級補血區」，隨後解釋颱風強度發展除了受到海水溫度影響外，「海洋熱含量」也是重要關鍵。當海水越深層都維持高溫，代表海洋能提供給颱風的熱能越充足，也更有利於颱風增強。
目前巴威行經的海域，正好位於高海洋熱含量區域。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這代表即使颱風攪動海水，也較不容易把深層冷水翻上表面，導致能量供應中斷，因此巴威仍可持續吸收能量，讓結構更加完整、強度進一步提升。
台灣颱風論壇提到，巴威未來幾天大多在高海水熱焓量海域，尤其未來48小時將通過海水熱焓量最高的區域，可持續獲得充沛能量，加上其他有利條件助攻，將迎來第二次巔峰。
至於巴威颱風的威力何時才會減弱？台灣颱風論壇則認為，預估接近日本沖繩南方海域後
隨著海水熱焓量降低，加上垂直風切增強、乾空氣侵入等因素，整體環境將逐漸轉差，強度才會開始緩慢減弱。
巴威颱風影響台灣強度曝光！週五、六降雨最明顯
中央氣象署今（5）日晚間表示，目前為強烈颱風，預計接近臺灣時強度已過巔峰，但近臺時仍有中度颱風至強烈颱風下限等級，且暴風範圍偏大。
降雨：10日、11日最明顯，北部及東北部地區易有大雨或豪雨發生，中南部、東部山區有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有降雨，各地影響程度將視颱風路徑調整。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（5）日晚間發文分享「巴威的超級補血區」，隨後解釋颱風強度發展除了受到海水溫度影響外，「海洋熱含量」也是重要關鍵。當海水越深層都維持高溫，代表海洋能提供給颱風的熱能越充足，也更有利於颱風增強。
目前巴威行經的海域，正好位於高海洋熱含量區域。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這代表即使颱風攪動海水，也較不容易把深層冷水翻上表面，導致能量供應中斷，因此巴威仍可持續吸收能量，讓結構更加完整、強度進一步提升。
至於巴威颱風的威力何時才會減弱？台灣颱風論壇則認為，預估接近日本沖繩南方海域後
隨著海水熱焓量降低，加上垂直風切增強、乾空氣侵入等因素，整體環境將逐漸轉差，強度才會開始緩慢減弱。
巴威颱風影響台灣強度曝光！週五、六降雨最明顯
中央氣象署今（5）日晚間表示，目前為強烈颱風，預計接近臺灣時強度已過巔峰，但近臺時仍有中度颱風至強烈颱風下限等級，且暴風範圍偏大。
降雨：10日、11日最明顯，北部及東北部地區易有大雨或豪雨發生，中南部、東部山區有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有降雨，各地影響程度將視颱風路徑調整。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急
更多「巴威颱風」相關新聞。